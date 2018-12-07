Eski Türkiye’nin ayak sesleri! “Danıştay başörtüsünü yasaklayacaktı, korktular”

yeniakit.com.tr Danıştay Savcısı, kamu personelinin başörtü takmasına karşı çıktı, eski Türkiye’de olduğu gibi tesettür yasağının geri getirilmesini istedi. Bu skandal kararın ardından Danıştay üyeleri oylama yaptı ve talep reddedildi. HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü yazısında, konuyla ilgili sarsıcı bir iddiada bulundu. İddiaya göre Danıştay üyeleri, yasağın geri gelmesi için oy kullanacakken, halkın tepkisinden çekindiği için red kararı verildi.

HKP’nin başörtüsü yasağının geri gelmesi için dava açtığını anımsatan Alçı, “İçler acısı bir durum ama kıymetli istisnalar hariç Türk solunun kafası bu ve bu yasakçı-totaliter kafa kolay kolay değişmez.” diye yazdı.

Savcının yasağın gelmesi için gerekçelerini okurken bir anda 2018’den çıkıp 1998 ve 2008 yılına ışınlandığını belirten yazar, “1998’de Vural Savaşların hukuku katlederek Refah Partisi'ni kapatan zihniyeti aklıma geldi.” ifadesini kullandı.

Hortlamak için imkan kolluyorlar

Savcının bu vesayetçi ve yasakçı mütaalasına rağmen Danıştay 2. Dairesi düzenlemeyle ilgili yürütmenin durdurulması istemini 4’e karşı 1 oyla reddetti ancak bu savcı ve durdurma talebine destek veren 1 üye Türkiye’de hâlâ başörtüsünü yasaklamak isteyen vesayetçi zihniyetin hortlamak için imkan kolladığını ortaya koyuyor.

“Yasak geri gelecekti”

Konuştuğum önemli bir yargı yetkilisi bana aslında Danıştay’ın ilgili dairesinden başörtüsünün TSK’da yeniden yasaklanması yönünde 3’e 2 karar çıkacağını ama son anda toplumun büyük çoğunluğunun tepkisinden çekinip iki üyenin tavır değiştirdiğini söyledi. Bir diğer iddia ise Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün özgürlükçü doğrultuda karar çıkması amacıyla çaba gösterdiği. O çabanın da bu kararda etkisi olmuş.

Skandalın kıyısından dönüldü

Netice olarak anladığım kadarıyla Reşit Galip’in faşizan and metninin tüm topluma yeniden dayatılması skandalından sonra Danıştay’da ikinci bir hukuk skandalının kıyısından dönülmüş.