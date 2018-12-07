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Eski Türkiye’nin ayak sesleri! “Danıştay başörtüsünü yasaklayacaktı, korktular”

Danıştay Savcısı’nın skandal talebinin ardından, başörtüsü yasağının 3’e 2 kabul edileceği, halkın tepkisinden korkulduğu için talebin reddedildiği öne sürüldü.

07 Aralık 2018 Cuma 12:36
Eski Türkiye’nin ayak sesleri! “Danıştay başörtüsünü yasaklayacaktı, korktular”

 yeniakit.com.tr  Danıştay Savcısı, kamu personelinin başörtü takmasına karşı çıktı, eski Türkiye’de olduğu gibi tesettür yasağının geri getirilmesini istedi. Bu skandal kararın ardından Danıştay üyeleri oylama yaptı ve talep reddedildi. HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, bugünkü yazısında, konuyla ilgili sarsıcı bir iddiada bulundu. İddiaya göre Danıştay üyeleri, yasağın geri gelmesi için oy kullanacakken, halkın tepkisinden çekindiği için red kararı verildi.

HKP’nin başörtüsü yasağının geri gelmesi için dava açtığını anımsatan Alçı, “İçler acısı bir durum ama kıymetli istisnalar hariç Türk solunun kafası bu ve bu yasakçı-totaliter kafa kolay kolay değişmez.” diye yazdı.

Savcının yasağın gelmesi için gerekçelerini okurken bir anda 2018’den çıkıp 1998 ve 2008 yılına ışınlandığını belirten yazar, “1998’de Vural Savaşların hukuku katlederek Refah Partisi'ni kapatan zihniyeti aklıma geldi.” ifadesini kullandı. 

Hortlamak için imkan kolluyorlar

Savcının bu vesayetçi ve yasakçı mütaalasına rağmen Danıştay 2. Dairesi düzenlemeyle ilgili yürütmenin durdurulması istemini 4’e karşı 1 oyla reddetti ancak bu savcı ve durdurma talebine destek veren 1 üye Türkiye’de hâlâ başörtüsünü yasaklamak isteyen vesayetçi zihniyetin hortlamak için imkan kolladığını ortaya koyuyor.

“Yasak geri gelecekti”

Konuştuğum önemli bir yargı yetkilisi bana aslında Danıştay’ın ilgili dairesinden başörtüsünün TSK’da yeniden yasaklanması yönünde 3’e 2 karar çıkacağını ama son anda toplumun büyük çoğunluğunun tepkisinden çekinip iki üyenin tavır değiştirdiğini söyledi. Bir diğer iddia ise Danıştay Başkanı Zerrin Güngör’ün özgürlükçü doğrultuda karar çıkması amacıyla çaba gösterdiği. O çabanın da bu kararda etkisi olmuş.

Skandalın kıyısından dönüldü

Netice olarak anladığım kadarıyla Reşit Galip’in faşizan and metninin tüm topluma yeniden dayatılması skandalından sonra Danıştay’da ikinci bir hukuk skandalının kıyısından dönülmüş.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 12:36
  1. Nagehan Alçı
  2. başörtüsü
  3. Danıştay

YORUM YAZ

  • memet Çepnimemet Çepni6 dk önce
    ...sin ey kamalizm vaktin geçti bundan sonra ancak diz dövme mukabilinde iş yaparsın artık hükmün geçmeyecek nasıl 2 abdül hamit İslamın kışını yaza döndürtmek isteyipte 33 yıl dayana bildi şimdi sıra İslamda İslamın kışı bitti Küfrün kışı kapıya dayandı Küfrün kışını yaza döndürmek isteyenler Muradı ilahiyye İslamdan yana döndü nekadar uğrtaşırsan uğraş boşa kürek çekiyorsun artık İslamın Hilafetinde galebesinde sıra
  • İSMAİL AYDEMİRİSMAİL AYDEMİR9 dk önce
    Bunlara kızmaya gerek yok bizi uyarıyorlar. Biz bizden olanlara kızalım. İşini yarım bırakanlara.Akpnin başörtüsünü çözdüğüne eminmiyiz. İdari kararla, yönetmelikle, günü kurtarmak anlamına gelmiyor mu akp nin yaptığı. Uygulamayla basit düzenlemelerle günü kurtardı. Yarın bi başkası gelince hemen yasaklar başlayabilir. neden çünki yerine gelende basit idari ve yönetmelik değişikliğiyle bu işin tersini pek ala yapabilir. Anayasa ve yasalarla düzenlenmemiş baş örtüsü meselesi. Ama Kadına yönelik pozitif ayrımcılık fitnesi anayasada mevcut. diğer yasalarla aileye dinamit koyan mevzuat var 6284,istanbul sözleşmesi, nafaka velayet vb. Sahi Demirtaş hüküm giymedi halen ne zaman çıkarttırcaklar. Reis mesajı aldık diyodu lakin almamış, Yerel seçimde esaslı mesaj verilir ve alınır İNŞAALLAH.
  • akittakitt16 dk önce
    ...insanlarin dış görünüşleriyle kilik kıyafetleriyle uğraşmaktan ne zaman kurtulacağız işini yapıyorsa kim ne giyerse ya da kim ne giymezse
  • Mehmet GöktepeliMehmet Göktepeli20 dk önce
    Korkunun, baskının altında alınmış karar, anki yöne doğru alınmışsa o karar karar değil, ''korkunun kararıdır!'' Tutsaklığın kararıdır. O korku dağlardan uzaklaşınca, gerçek karar topraktan doğan laleler gibi bir-gündoğar.
  • MehmetMehmet36 dk önce
    Özgürlüklerimiz üç beş kişinin ağzından çıkacak karara mı bağlı? danıştay mı millet meclisi mi yasa koyucu? Eğer danıştaysa niye seçim yapılıyor? Yok meclis ise danıştay işine baksın.
  • emiremir38 dk önce
    ESKI YENI YOK TURKIYE CUMHURIYETI ILELEBETTIR VE MUSLUMAN BIR ULKEDIR BASIRTUSUNU YASAKLAYAN FILANDA YOK BU SIZIN SIYASET UZERINDEN DIN UZERINDEN NEMALANMA DUYGUSUDUR
  • meçulmeçul39 dk önce
    ermeniyunan yahudi t..umları uyumaz
  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    Seçim geldi ya, başlayın bakalım danışıklı dövüşlere.
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