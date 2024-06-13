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Gündem Eski TSK mensubundan skandal sözler
Gündem

Eski TSK mensubundan skandal sözler

Yeniakit Publisher
2024-06-13 11:50:00 -

Eski askeri personelin TSK’ya yönelik skandal sözleri ağızları açık bıraktı.

Bir sokak röportajında konuşan ve eski askeri personel olduğunu söyleyen şahsın Filistin’deki soykırım ve Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarına ilişkin sözleri büyük tepki çekti.

Filistin'i takip ediyor musunuz?” sorusuna şahıs, “Hayır. Kesinlikle takip etmiyorum. Eski askeri personelim, Suriye, Libya, Kuzey Irak'ta görev yapmış biriyim. Savaşı görmüş biri olarak söylüyorum. Savaş masada anlaşmalı.” cevabını verdi.

Spikerin, “Ama o savaş değil ki, bir soykırım” sözlerine karşılık şu cevabı verdi:

Ben öyle düşünmüyorum. Kesinlikle savaş. Biz de yapıyoruz. Suriye'de biz de yapıyoruz. Kuzey Irak'ta biz de yapıyoruz. Doğu'da de yapıyoruz.

Spikerin, “PKK bir terör örgütü” diye hatırlatması üzerine ise, “Herkes yapıyor bak. Bu buna soykırım diyemezsiniz. Biz de yaptık. Ezdik oradaki insanları, oradaki insanları.” cevabını verdi.
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Yorumlar

meleknur

BÖYLE VATAN SEVDALISI OLMAYAN HİÇ KİMSEYİ ASKERİ HİÇ BİR KURULUŞA SOKMAMAK LAZIM! ALIM YAPARKEN DURUŞLARI İYİCE İNCELENMELİ. DAĞDA BAĞDA KOŞMASI DEĞİL VATAN İÇİN SEVDAYLA ÇALAN YÜREĞİNİN KOŞMASINA BAKILMALI!

Mesut

Etki ajanlığı yapıyor
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