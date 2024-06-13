Eski TSK mensubundan skandal sözler

Bir sokak röportajında konuşan ve eski askeri personel olduğunu söyleyen şahsın Filistin’deki soykırım ve Türkiye’nin terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarına ilişkin sözleri büyük tepki çekti.

“Filistin'i takip ediyor musunuz?” sorusuna şahıs, “Hayır. Kesinlikle takip etmiyorum. Eski askeri personelim, Suriye, Libya, Kuzey Irak'ta görev yapmış biriyim. Savaşı görmüş biri olarak söylüyorum. Savaş masada anlaşmalı.” cevabını verdi.

Spikerin, “Ama o savaş değil ki, bir soykırım” sözlerine karşılık şu cevabı verdi:

“Ben öyle düşünmüyorum. Kesinlikle savaş. Biz de yapıyoruz. Suriye'de biz de yapıyoruz. Kuzey Irak'ta biz de yapıyoruz. Doğu'da de yapıyoruz.”

Spikerin, “PKK bir terör örgütü” diye hatırlatması üzerine ise, “Herkes yapıyor bak. Bu buna soykırım diyemezsiniz. Biz de yaptık. Ezdik oradaki insanları, oradaki insanları.” cevabını verdi.

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