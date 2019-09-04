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Eski danışmanından çok sert sözler: Ahmet Davutoğlu intihar etti

Yeni parti kuracağı konuşulan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir dönem danışmanlığını yapan Atılgan Bayar, AK Parti'den yeni harekete gelen ihraç talebi sonrası dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:10
Eski danışmanından çok sert sözler: Ahmet Davutoğlu intihar etti

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir dönem danışmanlığını yapan Atılgan Bayar, yeni parti konusuyla ilgili olarak çok sert açıklamalarda bulundu.

Atılgan Bayar,  Davutoğlu'nun kendini kovdurduğunu belirterek, "Kendi iradeleriyle istifa etmemeleri ne kötü. İstifa edersin, farkın varsa farkını koyarsın. Kendini kovdurmak, gibi bir strateji olur mu? Mağdur imajı yok burada. Kendini kovduran imajı oluştu" dedi.

"Bu yolla ancak bir Konya Partisi kurulur"

Bayar, söz konusu siyasi iklimde bir Konya partisinin kurulacağını belirterek, "Ahmet Davutoğlu kovulmayı bekleyerek neden siyaseten intihar etti, hiç anlamadım. Başbakanlıktan indirilmeyi siyasi darbe ile açıklarsınız ama parti üyeliğinden kovulmak, kimseye siyasi bir kazanç sağlamaz. Zayıflığınızı gösterir. Bu yolla ancak bir Konya Partisi kurulur" dedi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:10
  1. Konya
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Atılgan Bayar

YORUM YAZ

  • ilhan cemilhan cem12 dk önce
    ... Ama bu manşet olmamış...
  • Abdullah Hüdaverdi-KonyaAbdullah Hüdaverdi-Konya19 dk önce
    ne demek Konya partisi, bir Konya'lı olarak reisin olduğu yerde, ne Davutoğlu ne de başkasını Konya olarak desteklemeyiz.
  • AKP akrep gibi kendini sokuyorAKP akrep gibi kendini sokuyor31 dk önce
    Istanbul, İzmir, Ankara... Fazla söze gerek yok.
  • 36036031 dk önce
    yeniakit her gün 5 6 tane lavutoğlu haberi okumaktan bıktık....

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