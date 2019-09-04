Eski danışmanından çok sert sözler: Ahmet Davutoğlu intihar etti

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bir dönem danışmanlığını yapan Atılgan Bayar, yeni parti konusuyla ilgili olarak çok sert açıklamalarda bulundu.

Atılgan Bayar, Davutoğlu'nun kendini kovdurduğunu belirterek, "Kendi iradeleriyle istifa etmemeleri ne kötü. İstifa edersin, farkın varsa farkını koyarsın. Kendini kovdurmak, gibi bir strateji olur mu? Mağdur imajı yok burada. Kendini kovduran imajı oluştu" dedi.

"Bu yolla ancak bir Konya Partisi kurulur"

Bayar, söz konusu siyasi iklimde bir Konya partisinin kurulacağını belirterek, "Ahmet Davutoğlu kovulmayı bekleyerek neden siyaseten intihar etti, hiç anlamadım. Başbakanlıktan indirilmeyi siyasi darbe ile açıklarsınız ama parti üyeliğinden kovulmak, kimseye siyasi bir kazanç sağlamaz. Zayıflığınızı gösterir. Bu yolla ancak bir Konya Partisi kurulur" dedi.