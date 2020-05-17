Eski CIA ajanının koronavirüs sözleri gündemi altüst edecek: Bill Gates'in telefon kayıtları dinlensin
Eski CIA Ajanı Robert David Steele, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüsün Microsoft kurucusu Bill Gates tarafından ortaya atıldığını söyledi.
A Haber ekranlarında yayınlanan Yaz Boz programında Eski CIA Ajanı Robert David Steele’nin koronavirüsle ilgili çarpıcı açıklamalarına yer verildi.
Eski CIA Ajanı Steele, koronavirüs pandemisiyle ilgili ‘Koronavirüs sahte bir pandemi. Amerikan Ulusal Güvenlik Ajansı, Bill Gates’in telefon kayıtlarını dinlesin. İnsanları korkutarak Bill Gates’in öne attığı uluslararası bir aşıyı yaymak istiyorlar. Gates, dijital kimlik ile dünyayı etkisi altına almak istiyor’ ifadelerini kullandı.
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