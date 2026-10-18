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Yerel Esenler'deki silahlı kavgada yeni gelişme
Yerel

Esenler'deki silahlı kavgada yeni gelişme

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AA Giriş Tarihi:

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Esenler'deki silahlı kavgada yeni gelişme

Esenler'de 9 Ekim'de iki kişinin yaralandığı ve bir iş yerinin camlarına kurşun isabet ettiği silahlı kavgada, yaralı şüphelilerden biri gözaltına alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tedavisi süren diğer yaralıya ise sağlık sürecinin ardından işlem yapılacak.

Esenler'de 9 Ekim'de iki kişinin yaralandığı ve bir iş yerinin camlarına kurşun isabet ettiği silahlı kavgada, yaralı şüphelilerden biri gözaltına alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tedavisi süren diğer yaralıya ise sağlık sürecinin ardından işlem yapılacak.
Esenler'de iki kişinin yaralandığı ve bir iş yerinin camlarına kurşun isabet ettiği silahlı saldırının failleri yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğünce, Fevzi Çakmak Mahallesi Atışalanı Caddesi'nde 9 Ekim'deki silahlı yaralama ve mala zarar verme olaylarının faillerinin belirlenmesine yönelik çalışma yapıldı.

 

Polis ekipleri, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi.

Yapılan çalışmalarda, N.G'nin olay günü arkadaşı M.B'ye A.Ç. tarafından tehdit edildiğini söylediği, bunun üzerine M.B'nin A.Ç. ile konuştuğu ve bu sırada çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğü tespit edildi.

Ayrıca M.B. ile A.Ç'nin birbirlerini silahla ateş ederek yaraladıkları ve saldırı anında iş yerinin camlarına kurşun isabet ettiği belirlendi.

Saldırının ardından yaralanan ve hastanede tedavisi tamamlanan M.B. gözaltına alındı.

Hakkında, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adli makamlara sevk edilen M.B'ye adli kontrol şartı uygulandı.

Tedavisi devam eden A.Ç'ye ise sağlık sürecinin ardından işlem yapılacak.

Kaynak: AA

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