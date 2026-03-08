İ L A N

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İHALENİN KONUSU: 6306 sayılı Kanun kapsamında afet (deprem) riski altındaki yapıların dönüşümünde afet riski alanların tahliyesinde, tasfiyesinde, inşasında, rezerv ve riskli alanlarda yapılacak olan Belediye Hizmet Binaları, Eğitim Yapıları, Dini Tesis Alanları, Kültür Tesisleri, Sosyal Donatı, Engelsiz Yaşam Alanları, Spor Salonları vb. yapıların inşasında, Riskli Alan, Rezerv Alan ve Riskli yapıların bulunduğu alanlarda kamulaştırma işlemlerinde kullanılmak amacıyla aşağıda belirtilen taşınmazların market olarak işletilmesi işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince kapalı teklif usulü ve şartname gereğince 10 (on) yıl süre ile Esenler Belediye Encümenince 17/03/2026 tarih ve saat:10.00’da ihale ile kiraya verilecektir.

İhale ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

a.) Esenler İlçesi (Tapu kaydında) Atışalanı 1664 ada 1 parsel sayılı taşınmaz mal üzerinde bulunan A6C blok zemin kat 21-22-23 bağımsız birim no’lu toplam üç adet Asma Katlı ve Depolu Dükkân

İdarenin a) Adresi : T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ

BİRLİK MAH. M.AKİF İNAN CD. NO: 6 -8 ESENLER / İSTANBUL b) Telefon ve faks numarası : 0212 444 00 73



2. İhale konusu kiralama işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı : Esenler İlçesi(Tapu kaydında) Atışalanı 1664 ada1 parsel sayılı taşınmaz mal üzerinde bulunan A6C blok zemin kat 21-22-23 bağımsız birim nolu toplam üç adet Asma Katlı ve Depolu dükkan b) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalandıktan sonra yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. c) İşin süresi : Yer tesliminden itibaren 10 (on) yıl.

İhalenin

a) Yapılacağı yer : ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI 5. KAT ENCÜMEN ODASI

BİRLİK MAH. M. AKİF İNAN CD. NO: 6- ESENLER / İSTANBUL b) Tarihi ve saati : 17.03.2026 Saat:10:00

Muhammen Bedel /Aylık: 303.000,00 TL +KDV (Üç Yüz Üç Bin Türk Lirası)

İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin her birinin yukarıdaki esaslara göre temin edilecek belgeleri, Teklif mektubu. K atılımcı 2886 sayılı devlet ihale kanununda belirtilen değerler ile geçici teminat olarak; 1.090.800,00 TL (Bir Milyon Doksan Bin Sekiz Yüz Türk Lirası) vermek zorundadır.

İstanbul İl sınırları içerisinde her ilçede en az 1 (bir) adet şubesi bulunan market firmaları veya bu şartlardaki marketlerle kiracı mal sahibi ilişkisi olan ve bunları belgeleyen özel, tüzel kişiler ihaleye katılabilir. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en yüksek fiyat esasına göre belirlenecektir. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir. 75.000,00 TL (Yetmiş Beş Bin Türk Lirası) karşılığı T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜBİRLİK MAH. M.AKİF İNAN CD. NO: 6 –8 ESENLER / İSTANBUL adresinden satın alınabilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur. Tebligata elverişli adrese sahip olmak, 2886 sayılı ihale kanunu ve ilgili yönetmelik’te belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır. Kurum, isteklilerin beyanlarını esas kabul edecek, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihaleye katılamayacak olanlar ve yasaklanmış kişilerde ihalenin kalması ve bu hususun tespiti halinde ihale iptal edilerek, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. Teklifler, ihale gününden bir gün önce 16.03.2026 tarihi saat 17:00‘ye kadar T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ BİRLİK MAH. M.AKİF İNAN CD. NO: 6-8 ESENLER / İSTANBUL adresine elden teslim edilecektir. İstekliler tekliflerini aylık kira bedeli olarak vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle Kira sözleşmesi imzalanacaktır. İsteklinin ortak girişim olması halinde, iş ortaklığı beyannamesi sunulması gerekmektedir. Yüklenici 2886 sayılı devlet ihale kanununda belirtilen değerler; kesin teminat olarak sözleşme bedelinin %6 sı kadarını vermek zorundadır.

Not: İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte serbesttir.

Verilen teklifler uygun görülmediği takdirde ihalenin iptali, Esenler Belediyesinin takdirinde olup, Belediyeyi hiçbir yükümlük altına sokmaz.

Basın No: ILN02415976