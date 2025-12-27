İ L A N

İHALENİN KONUSU: 6306 sayılı Kanun kapsamında afet (deprem) riski altındaki yapıların dönüşümünde afet riski alanların tahliyesinde, tasfiyesinde, inşasında, rezerv ve riskli alanlarda yapılacak olan Belediye Hizmet Binaları, Eğitim Yapıları, Dini Tesis Alanları, Kültür Tesisleri, Sosyal Donatı, Engelsiz Yaşam Alanları, Spor Salonları vb. yapıların inşasında, Riskli Alan, Rezerv Alan ve Riskli yapıların bulunduğu alanlarda kamulaştırma işlemlerinde kullanılmak amacıyla aşağıda tapu bilgileri ve niteliği belirtilen Esenler Belediyesi’ne ait 2 adet Asma Katlı ve Depolu Dükkân, İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) tarafından 08/01/2026 günü 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince yapılacak ihaleyle satılacaktır.

SIRA NO TAPU KAYIT LARINDA MAHALLE/KÖY ADA PARSEL BLOK KAT DÜKKAN NO NİTELİK BRÜT ALAN (M2) MUHAMMEN BEDEL GEÇİCİ TEMİNAT İHALE GÜNÜ VE SAATİ 1 Atışalanı 1665 1 A5 ZEMİN 48 Asma Katlı ve Depolu Dükkân 163,82 39.316.800,00 TL 1.179.504,00 TL 08.01.2026 Saat:10:00 2 Atışalanı 1665 1 A5 ZEMİN 49 184,41 44.258.400,00 TL 1.327.752,00 TL 08.01.2026 Saat:10:15





İhale Esenler Belediye Başkanlığınca 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesi gereğince yapılacaktır. İhale Komisyonu Belediye Encümeni’dir.

Şartname, Belirtilen adreste görülebilir ve her bir dükkân için ayrı ayrı olmak üzere 75.000,00 TL (Yetmiş Beş Bin Türk lirası) karşılığı T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ BİRLİK MAH. M. AKİF İNAN CD. NO: 6-8 ESENLER / İSTANBUL adresinden satın alınabilir.

İhale yeri: Esenler Belediye Başkanlığı 5. Kat Encümen Salonu

Dükkân bedelinin defaten ödenmesi esastır. Ancak, alıcı dükkân bedelini 50% peşin olmak şartıyla dört taksitle ödeyebilir. Alıcının taksitli ödemeyi tercih etmesi halinde, aşağıda görüleceği gibi her taksit ödemesi için her ay ayrı ayrı vade farkı alınacaktır.

Taksit % 3,7 – 2. Taksit % 7,4 – 3. Taksit % 11,1 – 4. Taksit % 14,8

Peşinat 2886 sayılı yasa gereği ihale tebliğinden itibaren 15 gün içinde ödenecektir.

Taksitler izleyen ayın son gününe kadar ödenecektir. Gecikmelerde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51. Maddesi gereği gecikme zammı tahsil edilir.

İki taksit üst üste ödenmediği taktirde sözleşme feshedilerek geçici teminat irat kaydedilir.

Taşınmazın tapusu tüm bedellerin ödenmesi akabinde verilecektir.



İhaleye katılabilmek için;

a) İstekliler söz konusu gayrimenkulün satış ihalesine katılabilmek için geçici teminat bedelini yatırdığına dair makbuz veya süresiz Geçici Teminat Mektubunu ibraz edecektir.

b) İhaleye iştirak edecekler bedeli karşılığında, şartname satın almak zorundadır ve şartları da kabul etmiş sayılır.

c) Gerçek Kişiler için, T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus cüzdanı sureti, İkametgâh Belgesi (Nüfus Müdürlüğünden)

d) İsteklinin, Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

e) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri.

f) İsteklinin, Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

g) Şirket ya da şahıslardan istenen belgelerin asıl olması gerekmektedir.

h) İhale dosyasını idareden satın aldığına dair (şartname bedeli) makbuzu.

ı) İsteklinin ortak girişim olması halinde, her bir girişimci yukarıda (Tüzel veya Gerçek kişi) belgeleri ayrı ayrı sunacaklardır.

Tebligata elverişli adrese sahip olmak, 2886 sayılı ihale kanunu ve ilgili yönetmelik’te belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanunun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak ve geçici teminatı yatırmak şarttır.

Kurum, isteklilerin beyanlarını esas kabul edecek, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ile 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’na göre ihaleye katılamayacak olanlar ve yasaklanmış kişilerde ihalenin kalması ve bu hususun tespiti halinde ihale iptal edilerek, bu kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Teklifler, ihale gününden bir gün önce, 07.01.2026 tarihi saat 17:00‘ye kadar T.C. ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ BİRLİK MAH. M. AKİF İNAN CD. NO: 6-8 ESENLER / İSTANBUL adresine elden teslim edilecektir.

İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) ihaleyi yapıp, yapmamakta serbesttir. Komisyonun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.

