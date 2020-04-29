"Eşcinsellikten yana bir Atatürkçülük olamaz" diyen Perinçek'ten CHP'ye flaş çağrı

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, "Eşcinsel çocuklar, lezbiyen çocuklar, travesti çocuklar' diye bir pankart yapan CHP’li Kadıköy ve Şişli Belediyelerinin Kent Konseyleri cinayet işlemektedir. Bu geleceğimize yönelik bir cinayettir. CHP Genel Merkezi’nden ses yok. Onların da bir tavır alması lazım." ifadelerini kullandı.

Twitter'dan paylaşım yapan Perinçek, ABD’nin küreselleşme döneminde, 1980’den sonra Türk toplumuna mezhepsel etnik kimliklerle birlikte uyuşturucu, fuhuş, intihar ve eşcinselliği dayattığını belirtti ve bunun topluma karşı bir cinayet olduğunu ifade etti.

"Eşcinselliği insan hakkı olarak göstermek..."

"Eşcinselliği insan hakkı olarak göstermek hatta bunu çocuklara kadar indirgemek, ABD’nin küreselleşme döneminde dünyaya dayattığı, milleti ayakta tutan bütün değerleri yıkıma uğratma girişimidir." diyen Perinçek, "Vatan Partisi olarak bunu mahkum ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ve Adalet Bakanı Sayın Abdülhamit Gül’ün aldığı tavrı doğru buluyoruz. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun açıklaması da çok yerindedir. Ankara Barosu’nun kışkırtmalarına gelmemişlerdir." ifadelerini kullandı.

"Diyanet düşmanlığına karşı çıkıyoruz"

Perinçek, "Diyanet İşleri Başkanımız, kaynak olarak dini gösteriyor, dini göstermesi yerindedir. Ben de kaynak olarak milli kültürümüzü, milli ahlakımızı gösteriyorum. Son günlerde giderek artan 'Diyanet düşmanlığına' karşı çıkıyoruz." ifadelerine yer verdi.

"Eşcinsellikten yana bir Atatürkçülük olamaz"

Doğu Perinçek, tweetlerinin devamında şunları kaydetti:

"Modern geçinen çürümüş çevreler, bu rezilliği yaptığı zaman onu görmezden gelen tavrın Atatürkçülükle, modernlikle, ilericilikle hiçbir alakası yoktur. Eşcinsellikten yana bir Atatürkçülük olamaz.

"15 yaşından küçük çocukları eşcinsel hale getirmelerine karşıyız"

Atatürk’e baktığımızda, 'kadın erkek el ele verecek sağlıklı bir toplum olacak' bunu görürüz. 15 yaşından küçük çocukların imam nikahı ile evlenmesine karşıyız, doğru, fakat 15 yaşından küçük çocuklarımızı zorbalıklarla, tecavüzlerle eşcinsel hale getirmelerine de karşıyız."

İşte Perinçek'in o tweetleri: