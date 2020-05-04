Eşcinsellik terörü böyle yaygınlaşıyor

Allah’ın emirlerine dil uzatacak kadar küstahlaşan LGBTİ’li sapkınların, Amerika’da eşcinselliğin normalleştirilmesine benzer bir operasyonu Türkiye’de de sahneledikleri anlaşıldı. Aile Akademisi’nin İngilizce aslından çevirdiği ‘Savaşan Barış: Heteroseksüel Amerika’nın Revizyonu’ isimli makalede yer alan eşcinselliğin meşrulaştırılmasına yönelik adımların aynısının Türkiye’de atılmaya başlandığı kaydedildi. Dizi ve filmler aracılığıyla eşcinsel karakterlerin sevdirilmesi, homoların mağdur gösterilmesi, fon aktarılması başta olmak üzere bütün eylem planları harfiyen ülkemizde sahne almaya başladı.

6 aşamalı kirli plân aynen devrede

Amerika’da eşcinselliği normalleştirmek için 6 adımlık eylem planını uygulayan ve bunda da başarılı olan eşcinseller aynı metodları ülkemizde de uygulamaya başladı. Aile Akademisi tarafından Türkçe’ye çevrilen, “Savaşan Barış: Heteroseksüel Amerika’nın Revizyonu’ isimli makaledeki 6 adım hafiyen ülkemizde de uygulanıyor. Netflix başta olmak üzere dijital medya platformlarında durmaksızın yayınlanan eşcinsel içerikli diziler, toplumu zihinsel olarak eşcinselliğin doğal bir şeymiş gibi kanıksamasına zemin hazırlıyor. Netflix’de halihazırda, La Casa de Papel, Special, Big Mouth, Esteros isimli dizilerde eşcinsel karakterler mağdur olarak lanse ediliyor.

Masum ve mazlum gösteriliyorlar

Eşcinsellik vurgusu sol medya aracılığıyla en yüksek perdeden sürekli olarak tekrarlanıyor. Cumhuriyet, Evrensel, Birgün, KAOS GL ve Bianet gibi yayın organları, sapkınlığı meşru göstermek için iğrenç yayınlara imza atıyor. ‘Eşcinselerin hoş gösterilmesi’ maddesi de ülkemizde TV dizileri aracılığıyla yapılıyor. Star TV’de yayınlayan Erkenci Kuş isimli dizide ‘Cengiz’ karakteri, yine aynı kanalda yayınlanan ‘Kiralık Aşk’ dizisindeki ‘Koray’ karakteri eşcinselliği sevimli gösteren figürler olarak izleyiciye aktarıldı. Kanal D’de yayınlanan Kayıp Şehir isimli dizideki ‘Duygu’ ve Fox’da yayınlanan Kiraz Mevsimi isimli dizideki ‘Olcay’ karakteri de mağdur olarak lanse edildi.

Devasa finansal destek

Eşcinsellerin siyasal alandaki en büyük temsilciliğini ise CHP yürütüyor. Her fırsatta en yüksek perdeden eşcinselliğin meşru bir hayat tarzı olduğu vurgulanıyor. Raporda yer alan ‘fonlama’ faaliyeti de ülkemizin huzurunu bozmak isteyenlerce etkin bir şekilde yapılıyor. KAOS GL isimli sapkınlar platformunun her faaliyeti AB fonları, Alman Vakıfları ve Soros tarafından finanse ediliyor. ABD Büyükelçiliği 2011 yılından bu yana Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği’ne (SPoD) 1.3 milyon lira para bağışında bulundu. Hollanda ve İsveç Büyükelçiliklerinin yanı sıra Alman Heinrich Böll Vakfı da bu derneklere para yağdırdı.