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Eşcinsellik için 'hastalık' diyen Türk doktor görevden alındı

Almanya'da kalp hastalıkları uzmanı Metin Çakır'ın sosyal medya hesabından eşcinselliği "hastalık" olarak nitelendirmesinin ardından görevinden alındığı ortaya çıktı.

2020-04-29 01:30:00 -
Eşcinsellik için 'hastalık' diyen Türk doktor görevden alındı

Alman medyasında yer alan haberlere göre, Karlsruhe'deki Helius kliniğinde kalp damar cerrahı olarak görev yapan Metin Çakır, sosyal medya hesabından, ''Bir hekim olarak eşcinselliğin, transseksüelliğin hastalık olduğunu belirtmek isterim'' paylaşımında bulundu.

Helius kliniğinden Alman medyasına yapılan açıklamada ise Çakır'ın görevden alındığı bildirildi.

Açıklamada, ''Çalışanımızla oturup geçici olarak görevden ayrılmasını kararlaştırdık. Tabib odası ile durumu inceleyip bir değerlendirmede bulunacağız. Kendisi 20 yıldır hastanemizde görev yapıyor." ifadeleri kullanıldı.

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