Eşcinsel propagandası yapılan Netflix yapımı Türk dizisi "Aşk 101"e bir tepki daha!
LGBT propagandası yaptığı belirtilen Netflix'in üçüncü Türk yapımı dizisi AŞK101'e tepki yağıyor. Birçok kişi Netflix üyeliklerini iptal ederken Altın Başak Gençlik Eğitim Kültür Derneği, RTÜK'e bir şikayet yazısı gönderdi.
Netflix'in 3. Türk yapımı dizisi olarak duyurduğu Aşk 101 adlı dizi sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuştu. Ortaya çıkan durum sonrası birçok kişi RTÜK'e şikayette bulundu.
24 Nisan'da başlayacağı belirtilen diziyle alakalı RTÜK'e bir yazı gönderen Altın Başak Gençlik Eğitim Kültür Derneği, 'Ramazan ayı yaklaşırken böyle bir dizinin yayınlanmasını kabul etmiyoruz' diyerek tepki gösterdi.
İşte Altın Başak Gençlik Eğitim Kültür Derneği tarafından yapılan şikayet: