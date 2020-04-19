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Gündem

Eşcinsel propagandası yapılan Netflix yapımı Türk dizisi "Aşk 101"e bir tepki daha!

LGBT propagandası yaptığı belirtilen Netflix'in üçüncü Türk yapımı dizisi AŞK101'e tepki yağıyor. Birçok kişi Netflix üyeliklerini iptal ederken Altın Başak Gençlik Eğitim Kültür Derneği, RTÜK'e bir şikayet yazısı gönderdi.

2020-04-19 17:48:00 - 2020-04-19 17:49:33
Eşcinsel propagandası yapılan Netflix yapımı Türk dizisi "Aşk 101"e bir tepki daha!

Netflix'in 3. Türk yapımı dizisi olarak duyurduğu Aşk 101 adlı dizi sosyal medyada büyük tepkiye neden olmuştu. Ortaya çıkan durum sonrası birçok kişi RTÜK'e şikayette bulundu.

24 Nisan'da başlayacağı belirtilen diziyle alakalı RTÜK'e bir yazı gönderen Altın Başak Gençlik Eğitim Kültür Derneği, 'Ramazan ayı yaklaşırken böyle bir dizinin yayınlanmasını kabul etmiyoruz' diyerek tepki gösterdi.

İşte  Altın Başak Gençlik Eğitim Kültür Derneği tarafından yapılan şikayet:

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Yorumlar

Cccc

Şikayet için Ben RTÜK ü aradım diziyi izlediniz mi diyor bende dedim henüz yayınlanmadı yayınlanınca şikayet edersiniz diye cevap geldi. Yani izlemiyorsan şikayet hakkın yok. yok böyle bişey. Bu şuna benziyor örneğin uyuşturucu satıcısını şikayet ediyorsun uyuşturucu alıp kullandın mı diye soruyorlar kullanmadı isen şikayet edemezsin gibi birşey çok saçma ..... Ben diziden rahatsiz olduğunu dile getirdim henüz yayına girmemiş sosyal medya da gördüğünüz şeyler üzerinden şikayet almıyoruz cevabını verdiler ayrıca.
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Yasemin.

aşk 101 adlı dizi Ramazan'da başlıyacak mış, RTÜK göreve şikayet edelim kanal kapansın lütfen acilen RTÜK görev yapmıyorsa görevde bulunanları aldittiralim. uygunsuz film imiş
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