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Yerel Erzurum'da otobüste kavga: Elindeki şemsiyeyle defalarda vurdu!
Yerel

Erzurum'da otobüste kavga: Elindeki şemsiyeyle defalarda vurdu!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Elazığ'da otobüs şoförü ile yolcu arasında çıkan tartışma fiziksel saldırıya dönüştü. Şahıs elindeki şemsiyeyle şoföre defalarca vururken olay anı kameralara yansıdı.

Olay, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde halk otobüsü önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle otobüs şoförü ve bir şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından şahıs, kapı önünde bekleyen şoföre şemsiye ile vurdu. Şoförün yumrukla karşılık vermesi üzerine ikili arasında kavga çıktı. Kavga esnasında şahıs elindeki şemsiye ile şoföre peş peşe vurdu. Otobüsten inen yolcuların araya girmesi ile kavga sonlanırken o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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