ERZİNCAN (KAPATILAN TERCAN) KADASTRO MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 1981/4 Esas

KARAR NO : 2017/14

Davacı Zeynel Yaman ve arkadaşları ile Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü vekili tarafından davalı Maliye hazinesi aleyhine açılan Tapu iptali ve Tescil davasının yapılan yargılaması sonunda, davanın reddine dair karar verilmiş olup, hüküm Davacı Orman İşletme Müdürlüğü ve davalı hazine vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

Davacı mirasçılarından HIDIR KIZILBOĞA-CEVAHİR GÜNDÜZ ve ÜLKER SUNGUR’un bildirilen adreslerinde tebligat yapılamamış ve zabıta tahkikatına rağmen geçerli adresleri de bulunamadığından İstinaf başvuru dilekçelerinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bu nedenle adı geçen davacı mirasçılarının iş bu ilanın müteakip iki hafta içerisinde istinafa karşı herhangi bir itiraz başvurusunda bulunmadıkları takdirde istinaf dilekçelerinin tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 08/07/2026

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Basın No: ILN02526257