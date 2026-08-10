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Resmi İlanlar ERZİNCAN (KAPATILAN TERCAN) KADASTRO MAHKEMESİNDEN
Resmi İlanlar

ERZİNCAN (KAPATILAN TERCAN) KADASTRO MAHKEMESİNDEN

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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ERZİNCAN (KAPATILAN TERCAN) KADASTRO MAHKEMESİNDEN

İLAN

ESAS NO : 1981/4 Esas

KARAR NO : 2017/14

Davacı Zeynel Yaman ve arkadaşları ile Erzincan Orman İşletme Müdürlüğü vekili tarafından davalı Maliye hazinesi aleyhine açılan Tapu iptali ve Tescil davasının yapılan yargılaması sonunda, davanın reddine dair karar verilmiş olup, hüküm Davacı Orman İşletme Müdürlüğü ve davalı hazine vekili tarafından istinaf kanun yoluna başvurulmuştur.

Davacı mirasçılarından HIDIR KIZILBOĞA-CEVAHİR GÜNDÜZ ve ÜLKER SUNGUR’un bildirilen adreslerinde tebligat yapılamamış ve zabıta tahkikatına rağmen geçerli adresleri de bulunamadığından İstinaf başvuru dilekçelerinin ilanen tebliğine karar verilmiştir. Bu nedenle adı geçen davacı mirasçılarının iş bu ilanın müteakip iki hafta içerisinde istinafa karşı herhangi bir itiraz başvurusunda bulunmadıkları takdirde istinaf dilekçelerinin tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 08/07/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02526257