ERZİNCAN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

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Madde 1- Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda tapu ve diğer bilgileri mevcut olan taşınmazlar (mesken - işyeri) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre açık teklif usulü ile ihale edilerek satılacaktır.

Madde 2- İhaleler aşağıda belirtilen tarih ve saatlerde Erzincan Belediyesi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır. İhaleye katılım yoğunluğuna göre çok amaçlı toplantı salonunda yapılacaktır.

Madde 3- Tahmin Edilen Bedel, Geçici Teminat Miktarı, İhale Tarihi ve Saati.

6 ADET MESKEN - 26 ADET İŞYERİ SATIŞI

SATIŞ İHALESİ YAPILACAK TAŞINMAZLAR MESKEN VE İŞYERLERİ Sıra No Bulunduğu Kat Bağ.Böl. No Niteliği Net Alan Brüt Alan Yön Eklenti Eklenti m² Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati Hocabey Mahallesi-2315 ada 1 parsel TB-7 Blok 1 Zemin Kat 8 İşyeri 123 m² 145 m² B Depo 8 46,55 5.900.000,00 177.000,00 28.05.2024 10:30 Hocabey Mahallesi-2316 ada 1 parsel TB-8 Blok (3+1) 2 Zemin Kat 7 İşyeri 123 m² 145 m² D Depo 1 46,55 5.900.000,00 177.000,00 28.05.2024 10:35 Hocabey Mahallesi-2316 ada 1 parsel TB-10 Blok (3+1) 3 Zemin Kat 8 İşyeri 123 m² 145 m² B Depo 2 46,55 5.900.000,00 177.000,00 28.05.2024 10:40 Fatih Mah. 2103 Ada 7 Parsel A Blok İşyeri 4 A Zemin 20 İşyeri 421 m² 382 m² KD-KB 8.900.000,00 267.000,00 28.05.2024 10:45 Fatih Mah.(Yunus Emre) 1562 ada 2 parsel B Blok Oyşim 5 Zemin Kat 13 İşyeri 256 m² 418 m² D Depo 3 162,00 4.900.000,00 147.000,00 28.05.2024 10:50 Ulalar - Aziz BABA Mah.141 Ada 86 Parsel C Blok 6 C 2 9 MESKEN (3+1) 145 m² 121 m² GD DEPO 9 1.950.000,00 58.500,00 28.05.2024 10:55 Fatih Mah. 2103 Ada 7 Parsel B Blok Mesken 7 B Zemin 1 MESKEN (DUBLEKS) 238 m² 152 m² KD DEPO 1 3.690.000,00 110.700,00 28.05.2024 11:00 8 B Zemin 2 MESKEN (DUBLEKS) 238 m² 152 m² GD DEPO 2 3.990.000,00 119.700,00 28.05.2024 11:05 9 B Zemin 3 MESKEN (DUBLEKS) 237 m² 152 m² K DEPO 3 3.690.000,00 110.700,00 28.05.2024 11:10 10 B Zemin 4 MESKEN (DUBLEKS) 237 m² 152 m² G DEPO 4 3.990.000,00 119.700,00 28.05.2024 11:15 Fatih Mah. 2103 Ada 7 Parsel A Blok Mesken 11 A 1 5 MESKEN (3+1) 157 m² 113 m² KD-GB 2.600.000,00 78.000,00 28.05.2024 11:20 YENİ SANAYİ İŞYERLERİ SıraNo Mahalle No Niteliği Yön Ada Parsel Brüt M² Net M² Muhammen Bedel Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati 12 FATİH 1 İşyeri G 1521 18 174 m² 165 m² 3.750.000,00 112.500,00 04.06.2024 10:30 13 FATİH 4 İşyeri D 1521 18 179 m² 170 m² 3.650.000,00 109.500,00 04.06.2024 10:35 14 FATİH 6 İşyeri D 1521 18 179 m² 170 m² 3.650.000,00 109.500,00 04.06.2024 10:40 15 FATİH 7 İşyeri D 1521 18 179 m² 170 m² 3.650.000,00 109.500,00 04.06.2024 10:45 16 FATİH 9 İşyeri K 1521 18 174 m² 165 m² 3.550.000,00 106.500,00 04.06.2024 10:50 17 FATİH 10 İşyeri K 1521 18 174 m² 165 m² 3.550.000,00 106.500,00 04.06.2024 10:55 18 YOĞURTLU 9 İşyeri D 215 1 122 m² 114 m² 3.550.000,00 106.500,00 04.06.2024 11:00 19 YOĞURTLU 10 İşyeri D 215 1 122 m² 114 m² 3.550.000,00 106.500,00 04.06.2024 11:05 20 YOĞURTLU 11 İşyeri D 215 1 122 m² 114 m² 3.550.000,00 106.500,00 04.06.2024 11:10 21 YOĞURTLU 12 İşyeri D 215 1 122 m² 114 m² 3.550.000,00 106.500,00 04.06.2024 11:15 22 YOĞURTLU 14 İşyeri K 215 1 120 m² 111 m² 3.350.000,00 100.500,00 11.06.2024 10:30 23 YOĞURTLU 15 İşyeri K 215 1 120 m² 111 m² 3.350.000,00 100.500,00 11.06.2024 10:35 24 YOĞURTLU 16 İşyeri K 215 1 120 m² 111 m² 3.350.000,00 100.500,00 11.06.2024 10:40 25 YOĞURTLU 17 İşyeri K 215 1 120 m² 111 m² 3.350.000,00 100.500,00 11.06.2024 10:45 26 YOĞURTLU 18 İşyeri K 215 1 120 m² 111 m² 3.350.000,00 100.500,00 11.06.2024 10:50 27 YOĞURTLU 19 İşyeri K 215 1 120 m² 111 m² 3.350.000,00 100.500,00 11.06.2024 10:55 28 YOĞURTLU 20 İşyeri K 215 1 120 m² 111 m² 3.350.000,00 100.500,00 11.06.2024 11:00 29 YOĞURTLU 21 İşyeri B 215 1 122 m² 114 m² 3.550.000,00 106.500,00 11.06.2024 11:05 30 YOĞURTLU 22 İşyeri B 215 1 122 m² 114 m² 3.550.000,00 106.500,00 11.06.2024 11:10 31 YOĞURTLU 23 İşyeri B 215 1 122 m² 114 m² 3.550.000,00 106.500,00 11.06.2024 11:15 32 YOĞURTLU 24 İşyeri B 215 1 122 m² 114 m² 3.550.000,00 106.500,00 11.06.2024 11:20



Madde 4- İHALEYE İŞTİRAK EDECEKLERDE ARANILAN ŞARTLAR VE BELGELER :

a- Kimlik Belgesi ve Fotokopisi.

b- İkametgâh Belgesi.

c- İmza Beyannamesi.

d- Teminat alındı makbuzu veya teminat mektubu.

e- Şartname alındı makbuzu.

f- Vekâleten ihaleye iştirak edecekler için vekâletname.

g- Derneklerin ihaleye girmek istemesi halinde Yönetim Kurulu Kararı ve ihaleye girecek kişiye yetki verildiğine dair karar.

h- Şirketler ve Kooperatifler oda kayıtlarını tüzük ve temsile yetki belgesini ortak girişim halinde ortaklık belgesi ve imza sirküleri vermek zorundadır.

i- Şirketler idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

j- Belediyeye borcu olmadığına dair belge.

Madde 5- Belediye Encümeni ihale komisyonu olması sıfatı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 29. maddesine istinaden gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta, uygun bedeli ve süreyi tespit etmekte serbesttir.

Madde 6- İlgili kanun maddeleri gereği ihale bedeli üzerinden binde 5,69 oranında Karar Pulu tahsil edilecektir. İhalenin yapılmasından doğacak türlü vergi, resim, tapu, harç, ücret ve bunun gibi masraflar tamamen ihaleyi alana aittir.

Madde 7- İhale bedeli peşin olarak yatırılacaktır. Satışı yapılacak mesken-işyerleri, 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu 17.maddesinin 4.bendinin (p) fıkrası uyarınca K.D.V istisnası olduğundan K.D.V alınmayacaktır.

Madde 8-İhale için başvuru yapacak katılımcılar alacakları mesken - işyeri sayısı kadar geçici teminat yatırmak zorundadır.

Madde 9-Katılımcı yatıracağı geçici teminat ile o gün yapılacak olan ihaledeki aynı fiyattaki diğer mesken - işyerlerine de katılabilir.

Madde 10- İhaleyi alan, ihale şartlarını yerine getirmeye mecburdur. Aksi takdirde teminatı gelir kaydedilip, karar pulu tahsil edilerek ihale fesih edilir.

Madde 11- İhale ile ilgili şartname İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir İhale Biriminden bedelsiz olarak görülebilecektir. İhaleye iştirak edilmesi halinde Şartname 250.00 TL. ( İkiyüzelli Türk Lirası) bedel karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacaklar, ayrıntılı bilgi için Erzincan Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürlüğünden veya 444 9 024 (dahili 1136) nolu telefondan ulaşabilirler.

Madde 12- İhaleye girebilmek için istenilen belgeler ihale günü ihale saatinden yarım saat öncesine kadar İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Gelir İhale birimine teslim edilecektir. Bu saatten sonraki müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

İLAN OLUNUR

Bilgi İçin :

Erzincan Belediye Başkanlığı İşletme Müdürlüğü

Bahçelievler Mah.- ERZİNCAN

Telefon : 444 9 024 Dahili: 1136 www.erzincan.bel.tr





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Basın No: ILN02033097