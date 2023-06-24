ERUH SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
2023-06-24 00:00:00 -
ERUH SULH HUKUK MAHKEMESİ'NDEN
İLAN
Talep eden Abdulmenaf ELÇİÇEK tarafından mahkememize açılan gaiplik davasında, Siirt İli, Eruh İlçesi, Payamlı Köyü, Cilt: 75, Hane: 28 ve BSN: 74'de nüfusa kayıtlı, Ali ve Aliye oğlu, 12/03/1969 Eruh doğumlu,28430387386 TC kimlik numaralı Gürgün ELÇİÇEK'in kendisinden uzun süredir haber alınamadığından ve ölmüş olmasının muhtemel olduğundan bahisle adı geçenin gaipliğine karar verilmesi talep edilmiş olmakla; 4271 Sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 33/2. maddesi uyarınca iş bu ilan tarihinden itibaren altı ay içinde adı geçen hakkında bilgisi olanların mahkememizin 2022/117 Esas sayılı dosyasına bilgi vermeleri hususu ilanen duyurulur.
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Basın No: ILN01851479