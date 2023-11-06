ERENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
ERENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda mevkii, muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı, 2 adet arsa vasıflı taşınmaz, 17.11.2023 Cuma günü, saat 11:00 de, Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile satış ihalesi yapılacaktır.
İlgili Müdürlük : Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlgili Adres : Hacıoğlu Mah. Sakarbaba Cad. No: 28 Erenler/SAKARYA
İlgili Telefon ve Faks : 444 25 54
İhale Şartnamesi : Erenler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinde ücretsiz olarak görülebilir.
İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler :
- Gerçek Kişiler
- İlgili Kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdanı Sureti.
- İlgili kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgah senedi.
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi.
- Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname.
- Tebligat Adres Beyanı
- Erenler Belediyesine vergi, kira, ecrimisil, intifa hakkı bedeli gibi borcu bulunmamak.
- Tüzel Kişiler
- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri.
- Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi.
- Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname.
- Tebligat Adres Beyanı
- Erenler Belediyesine vergi, kira, ecrimisil, intifa hakkı bedeli gibi borcu bulunmamak.
İstekliler istenen belgeleri 16.11.2023 Perşembe günü, saat 17:30’ a kadar Erenler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. İhaleye katılmak isteyenlerin, belirtilen saatten önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
Keyfiyet ilan olunur.
|Sıra No
|Tapu Bilgileri
|Nitelik
|Alan
|Muhammen Bedel
|Geçici Teminat
%3
|KDV
|M²
|M² fiyatı
|Toplam Fiyat
|1
|Erenler Mahallesi, 13377 parsel
|Ticaret Alanı
|1.050,70 m²
|8.000 ₺
|8.405.600,00 ₺
|253.000,00 ₺
|-
|2
|Erenler Mahallesi, 13628 parsel
|Konut Alanı
|1376,77 m²
|8.000 ₺
|11.014.160,00 ₺
|331.000,00 ₺
|-
Rahmi ŞENGÜL
Belediye Başkanı
#ilangovtr
Basın No: ILN01920525