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Resmi İlanlar ERENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
Resmi İlanlar

ERENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Yeniakit Publisher
2023-11-06 00:01:00 -

ERENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İ L A N                                                                                                                                                                    

Mülkiyeti Belediyemize ait, aşağıda mevkii,  muhammen bedeli, geçici teminatı yazılı, 2 adet arsa vasıflı taşınmaz, 17.11.2023 Cuma günü, saat 11:00 de, Belediye Encümeni huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a. maddesine göre “Kapalı Teklif Usulü” ile satış ihalesi yapılacaktır.
 
İlgili Müdürlük                                  : Mali Hizmetler Müdürlüğü
İlgili Adres                                        : Hacıoğlu Mah. Sakarbaba Cad. No: 28 Erenler/SAKARYA
İlgili Telefon ve Faks                         : 444 25 54 
İhale Şartnamesi                             : Erenler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü adresinde ücretsiz olarak görülebilir.
 
İhaleye Katılmak İsteyenlerden İstenen Belgeler    :

  1. Gerçek Kişiler
    1. İlgili Kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış Nüfus Cüzdanı Sureti.
    2. İlgili kurumdan ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış ikametgah senedi.
    3. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi.
    4. Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname.
    5. Tebligat Adres Beyanı
    6. Erenler Belediyesine vergi, kira, ecrimisil, intifa hakkı bedeli gibi borcu bulunmamak.
  1. Tüzel Kişiler
    1. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihalenin yapıldığı yıl içerisinde düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri.
    2. Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.
    3. 2886 sayılı Devlet İhale Kanununda belirtilen Geçici Teminat Belgesi.
    4. Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noter Tasdikli Vekaletname.
    5. Tebligat Adres Beyanı
    6. Erenler Belediyesine vergi, kira, ecrimisil, intifa hakkı bedeli gibi borcu bulunmamak. 

İstekliler istenen belgeleri 16.11.2023 Perşembe günü, saat 17:30’ a kadar Erenler Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir. İhaleye katılmak isteyenlerin, belirtilen saatten önce ihale şartnamesini incelemeleri ve tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.         
Keyfiyet ilan olunur.

Sıra No Tapu Bilgileri Nitelik Alan Muhammen Bedel Geçici Teminat
%3		 KDV
M² fiyatı Toplam Fiyat
1 Erenler Mahallesi, 13377 parsel Ticaret Alanı 1.050,70 m²        8.000 ₺      8.405.600,00 ₺          253.000,00 ₺  -
2 Erenler Mahallesi, 13628 parsel Konut Alanı 1376,77 m² 8.000 ₺    11.014.160,00 ₺          331.000,00 ₺  -

 
Rahmi ŞENGÜL
Belediye Başkanı

#ilangovtr

Basın No: ILN01920525