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Erengül yeniden yargılansın

FETÖ’cü polisler tarafından ve aynı örgütün yargı ayağı tarafından mahkum edilen Celalettin Sami Erengül, adalet bekliyor

22 Şubat 2019 Cuma 14:08
Erengül yeniden yargılansın

HAKKI BİLİR/ İSTANBUL

Müslümanların üzerine karabasan gibi çökülen 28 Şubat sürecinin en büyük mağdurlarından biri olan Celalettin Sami Erengül, adalet bekliyor. FETÖ’cü polisler tarafından 2000 yılında gözaltına alınan ve aynı örgütün yargı ayağı tarafından mahkum edilen Erengül, bütünüyle düzmece delillerden oluşan dosyanın, peşini bırakmaması sonucu mahkum hayatı yaşıyor.

Erengül’ün dramının en yakın şahitlerinden Akademya Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Hayrettin Soykan, “28 Şubat döneminde Erengül'ün dinî hassasiyetleri ve gençlerle İslâmi sohbetler gerçekleştirmesi darbecilerin hizmetindeki FETÖ'cü polislerin gözüne batıyor. Sözde bir kiliseyi taşladığı iddiasıyla FETÖ’cü polisler tarafından gözaltına alınan Erengül, FETÖ’cü yargı mensuplarının üstünkörü yargılaması sonucu hapse mahkum ediliyor” dedi.

Erengül’ün çok organize bir kumpasın mağduru olduğunu vurgulayan Soykan, “FETÖ'cü polislerin işkence ettiği, FETÖ'cü savcıların iddianame düzenlediği, FETÖ'cü hakimlerin müebbet hapis cezası verdiği Erengül’ün Baro tarafından atanan avukatı ise Papaz Brunson’un İsmail Cem Halavurt. Nisan 2017’de tekrar cezaevine konulan Erengül, yaklaşık bir buçuk yıldır cezaevinde. Hem de FETÖ’cülerin hazırladığı bir dosya yüzünden” ifadelerini kullandı.

Erengül’ün mağduriyetinin bir an önce giderilmesi gerektiğini belirten Soykan, “28 Şubat’ın üzerinde uzun yıllar geçti. Birçok mağduriyet giderildi, lakin halen o sürecin mağdurları olan isimler var. Bu mağduriyetlerin de bir an önce son bulması lazım” dedi.

Yeniden yargılama şart

Avukat Hamza Uçan da 28 Şubat ve İslami davalardan yatanlarla ilgili yeniden yargılama yolunun açık tutulması gerektiğini belirterek, “Bu konuda çok ciddi mesafe katedildi. Birçok mağduriyet giderildi. Lakin içerde halen FETÖ’cülerin kumpasları sonucu yatan isimler var. Bunlardan birisi de Sami Erengül” ifadelerini kullandı.

Erengül’ün hiç işlemediği bir suçtan ceza aldığına dikkat çeken Uçan, “Kiliseyi taşladığı, hiç gitmediği yerde eylem yaptığı öne sürüldü. Bursa’daki kilisenin taşlandığı günde Sami Erengül’ün İstanbul’da olduğu otobüs biletleriyle ispatlanmasına rağmen kaale alınmamış ve tutanaklara dahi geçmemişti. Yeniden yargılama yolu açılmalı ve adalet yerini bulmalı” şeklinde konuştu.


Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:08
  1. Kilis
  2. İstanbul
  3. Bursa
  4. 28 Şubat süreci
  5. 28 Şubat
  6. Celalettin Sami Erengül
  7. FETÖ
  8. Akademya Dergisi
  9. Hayrettin Soykan

YORUM YAZ

  • akinciakinci56 dk önce
    avukat hamza ucan kardeşimizden Allah razı olsun.. ıçeride yatan müslümanlar için gecesini gündüzüne katip mücadele etti ve ediyor.. pekçok müslümanın zindandan çıkmasına vesile oldu..Rabbim bu zulmü reva görenleri cehenneminde yaşatsın...

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