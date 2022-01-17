Erencan Yardımcı kimdir? Erencan Yardımcı nereli kaç yaşında? Erencan Yardımcı kiralık mı gitti?

Erencan Yardımcı kiralık mı gitti? Aytemiz Alanyaspor'da son dakika sürpriz transfer gerçekleşti. Aytemiz Alanyaspor, Erencan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. Alanyaspor Teknik Direktörü Farioli genç santrforu oynatacağını ifade etti. Akdeniz temsilcisi 1 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu teklif etse de İstanbul temsilcisi bu teklifi kabul etmedi. Eyüpspor, Erencan Yardımcı için 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu belirledi. Bu rakam ise Alanyaspor tarafından kabul edilmedi. Alanya ekibi, Erencan'ın transferi için Eyüpspor'a Ahmet İldiz'i kiralık olarak gönderdi.

Erencan Yardımcı kimdir?

Erencan Yardımcı 4 Şubat 2002 tarihinde İzmit, Kocaeli’de doğdu. Santrfor mevkisinde oynayan Erencan Yardımcı, 1. Lig takımlarından Eyüpspor'un renklerini taşımakta. Erencan Yardımcı, Kariyerine Kocaelispor altyapısında başladı.

Erencan Yardımcı hangi takımda oynadı?

2017 yılında Galatasaray altyapısına transfer oldu. Galatasaray U-16 ve U-17 takımlarında forma giyen Yardımcı 1 Temmuz 2019 tarihinde Galatasaray'la 3 yıllık resmi sözleşme imzaladı. 2019-20 sezonu öncesinde Avusturya'da yapılan kamp dahilinde A takıma katılan futbolcu ilk maçına RB Leipzig'le oynanan hazırlık maçında çıktı. 70. dakikada oyuna giren Yardımcı, Galatasaray'ın ikinci golünde Ryan Babel'e asist yaptı.

Galatasaray ile ilk resmî maçına 26 Kasım 2019 tarihinde Şampiyonlar Ligi'ndeki Club Brugge deplasmanında uzatmaların son dakikasında Jean Michaël Seri'nin yerine oyuna girerek çıktı. 1 Şubat 2021'de 4,2 milyon ₺ bonservis bedeliyle 2. Lig takımlarından Eyüpspor'a transfer oldu ve 1,5 yıllık sözleşme imzaladı. 10 Mart 2021 tarihinde ilk maçına çıkmış ve sadece 1 dakika oynamıştır.