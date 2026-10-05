EREĞLİ (KONYA) 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

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ESAS NO : 2010/358 Esas

KARAR NO : 2011/381

DAVALI : METİN ALADAĞ (Salih ve Nurhan Oğlu, TCN:263***26)

- İ L Â N D I R -

Davacı Zeynel Abidin TOPAK tarafından Davalı Fatmana ÇİFTE aleyhine mahkememizde açılan Tapu İptali ve Tescil davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

Davalının vefat etmesi nedeniyle yasal mirasçısı olarak dosyaya dahili davalı sıfatıyla eklenmeniz üzerine UYAP sisteminde kayıtlı adresinize tebligat gönderilmiş, adresinizde bulunamadığınızdan tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Mahkememizin 04/10/2011 tarihli gerekçeli kararı ile;

"...1-Davanın REDDİNE,

Dair davacı vekilinin yüzüne karşı, davalıların yokluğunda, gerekçeli karanın tebliğinden itibaren iki hafta içerisinde temyiz yolu açık olmak üzere..." karar verilmiş olup, verilen karar davacı vekili tarafından 07/07/2026 tarihinde temyiz edilmiştir.

Davacının temyiz dilekçesi 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine verilecek bir dilekçe cevap verebileceğiniz husus ile,

Gerekçeli karar karşı 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya mahkememize gönderilmek üzere başka bir yer mahkemesine verilecek bir dilekçe Yargıtay nezdinde temyiz yasa yolu açık olduğu ilanen tebliğ olunur. 01/10/2026

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Basın No: ILN02562979