EREĞLİ (KONYA) 2. AİLE MAHKEMESİNDEN

İLAN



ESAS NO : 2023/46 Esas

KARAR NO : 2025/579

Davacı Buğlem SAIDOVA ile davalılar Khamzalı RIZOEV ve Nanizha SAIDOVA hakkında mahkememizde açılan Babalık (Soybağının Reddi) davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Davanın kabulü ile;

1-Khamzalı Rızoev ve 99387511148 yabancı kimlik numaralı Manızha SAIDOVA kızı 06/10/2021 doğumlu çocuk Buğlem Saıdova ile yabancı uyruklu davalı Khamzalı Rızoev arasındaki soybağının reddine, babası olmadığının tespitine,

2-Davacı kayyımı tarafından yapılan 359,80 TL harç, 1044,25 TL posta, tebligat gideri olmak üzere toplam 1.404,05 TL nin davanın açılmasına sebebiyet veren davalı MANIZHA SAIDOVA'dan tahsili ile kayyıma ödenmesine,

3-Kayyım kendisini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükteki AAÜT uyarınca belirlenen 45.000,00 TL vekalet ücretinin davanın açılmasına sebebiyet veren davalı MANIZHA SAIDOVA'dan tahsili ile kayyıma ödenmesine (tashih kararı uyarınca)

Dair, davacı vekilinin yüzüne karşı, gerekçeli kararın tebliğinden itibaren, 2 haftalık süre içerisinde mahkememize veya başka bir yer mahkemesine verilecek bir dilekçe ile KONYA Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF kanun yolu açık olmak üzere verilen karar, açıkça okundu usulen anlatıldı. 06/11/2025

Teblig yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 14/01/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02391828