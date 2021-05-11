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Dünya Erdoğan'ın çağrısı kudurttu! Netenyahu'nun oğlundan alçak paylaşım
Dünya

Erdoğan'ın çağrısı kudurttu! Netenyahu'nun oğlundan alçak paylaşım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünyaya yaptığı Kudüs çağrısının ardından İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, sözde Kürdistan bayrağı paylaşarak Türkiye'yi boykot etme çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-11 19:32:00 - 2021-05-11 19:42:50
Erdoğan'ın çağrısı kudurttu! Netenyahu'nun oğlundan alçak paylaşım

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin paylaşımına sözde Kürdistan bayrağıyla yanıt verdi ve Türkiye'yi boykot etme çağrısında bulundu.

Erdoğan'dan dünyaya Kudüs çağrısı

İsrail Mescid-i Aksa'yı kana buladı, Gazze'de çoluk çocuk demeden onlarca kişiyi katletti. Zulme sessiz kalmayan, her fırsatta bu şiddete boyun eğmeyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm dünyaya çağrı yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "İslam ülkeleri başta olmak üzere tüm dünyayı İsrail'in Mescid-i Aksa'ya, Kudüs'e ve Filistinlilerin evlerine yönelik saldırılarına karşı etkili şekilde harekete geçmeye davet ediyorum" yazdı.

Netenyahu ve oğlu Yair Netanyahu

Netenyahu'nun oğlu sözde Kürdistan bayrağı paylaştı

Ancak İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu tweetinin altına skandal bir paylaşım yaptı.
Netanyahu'nun oğlu, Erdoğan'ın paylaşımına sözde Kürdistan bayrağı görseliyle yanıt verdi. Netanyahu'nun oğlunun bu paylaşıma ise tepki yağdı.

Türkiye'yi boykot etmeye çağırdı

İsrail'i yok etmek isteyen Türklerden binlerce mesaj aldığını söyleyen oğul Netanyahu, İsraillilere Türkiye'yi boykot etme çağrısında bulundu.

 

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