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Yunanistan Müslümanları Birliği Başkanı: Erdoğan'ın kazanması için çok dua ettik

Yunanistan Müslümanları Birliği Başkanı Naim El-Gandur, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 24 Haziran seçimlerinden zaferle çıkmasının kendilerine büyük bir mutluluk yaşattığını belirterek, "Başarısı için sürekli dua ettik" ifadelerini kullandı.

02 Temmuz 2018 Pazartesi 07:21
Yunanistan Müslümanları Birliği Başkanı: Erdoğan'ın kazanması için çok dua ettik

Yunanistan Müslümanları Birliği Başkanı Naim El-Gandur, seçimden zaferle çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olduklarını ve sonuna kadar kendisini desteklediklerini söyledi.

TÜRKİYE ÖNDER ÜLKE

El-Gandur, "Ramazan’da yaptığımız ibadetlerde başta Erdoğan olmak üzere Türkiye'nin güçlenmesi için sürekli dua ettik. Türkiye önder ülke" dedi.

YUNANİSTAN BİZİ TANIMAK İSTEMİYOR

Atina'da dünyanın değişik ülkelerinden gelen bir milyonun üzerinde Müslüman yaşadığını belirten El-Gandur, Yunan devletinin ülkesinde Yunanlı Müslümanların olduğunu ve bu kitleyi tanımak istemediğini söyledi.

CAMİDE İLERLEME YOK

2006’da Atina’ya cami yapılması için hükümete kendilerinin teklif verdiğini belirten El-Gandur, “Kammenos hükümette oldukça Atina’ya cami yapılmayacak" dedi.

HRİSTİYAN MEZARLIĞINA DEFNETMEK İSTEMİYORUZ

Yunan hükümetinden acilen mezarlık yeri tahsis etmesini isteyen El-Gandur, "Ölülerimizi Hristiyan mezarlığına defnetmek istemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 02 Temmuz 2018 Pazartesi 07:21
  1. yunanistan
  2. Naim El-Gandur
  3. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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  • BekirBekir21 dk önce
    Yunanistan zaten türkiye icin iyi bir sey istemez, tabi ki erdoganin secilmesine sevinirler.
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