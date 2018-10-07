Erdoğan 'Bunların geçmişi bu' diyerek fotoğrafı gösterdi

Partisinin Kızılcahamam kampında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, IMF defterinin kapatıldığını belirterek, geçmişte Marshall yardımlarının alındığı dönemde eski Başbakan İsmet İnönü'nün elinde ABD bayrağı taşıdığı fotoğrafı gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'CHP'nin geçmişi ekonomik sabıkalarla doludur. Meşhur Marshal yardımı meselesi var. Bu yardımın öncülerinden bir tanesi de İnönü'dür. İnönü'nün o işe bağlılığı o kadar yüksektir ki, burada İnönü'yü görüyorsunuz. Elindeki bayrak Türk bayrağı değil, Amerikan bayrağı. Bunların geçmişi bu dün neydiki bugün ne olacak. Bunu elinde niye taşıyor, Bu bir teşekkürname bunun için taşıyor.' dedi.