Elbirliği Mülkiyetin Paylı Mülkiyete Dönüştürülmesinin İlanen Tebliği

ERDEMLİ TAPU MÜDÜRLÜĞÜ

İLANEN DUYURULUR

(Miras Ortaklığından Doğan Elbirliği Mülkiyet Paylı Mülkiyete Çevrilecektir.)



Sayın KAAN YILDIZ ve KUDRET YILMAZ

(Adres Tespit Edilemedi)

KOYUNCU Mah. 878 ada 7,8,9,10 parseller ve 877 ada 19,20 parsellerdeki taşınmazın tamamı/hissesi elbirliği halinde adınıza/adlarınıza kayıtlı iken; ERDEMLİ SULH HUKUK MAHKEMESİ'nden verilen 05/12/2023 tarihli ve 2023/570 ESAS 2023/1918 KARAR sayılı veraset belgesine istinaden mirasçılarından RECEP BULUT vekili MEHMET AZAT ULUCAN 5831 sayılı Kanunun 8. maddesi ile Kadastro Kanunu'na eklenen EK 3. maddesine istinaden intikal ve miras ortaklığından doğan elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete çevrilmesi talebinde bulunulmuştur.

Anılan Kanun hükmüne göre, elbirliği mülkiyetinin devamına yönelik bir itirazınız varsa bu itirazınızın veya paylaşma davası açılmış ise, dava açıldığı hususunun bu yazının tebliğinden itibaren 15 günlük süre içerisinde Tapu Sicil Müdürlüğümüze bildirilmesi gerekmektedir. Postada (v.s) olabilecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.



Her hangi bir itirazınız olmazsa veya paylaşma davasının açıldığı bildirilmezse, iş bu taşınmaz üzerindeki elbirliği mülkiyeti paylı mülkiyete dönüştürülerek, hissedarlık esaslarına göre mirasçılar adına tapu kütüğüne tescil edilecektir.



Bilgilerinize ilanen tebliğ edilir.

Basın No: ILN02450412