ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMUNDAN

(Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 03/08/2004 tarihli ve 353-14 sayılı kararı ile; Aksa Düzce Ereğli Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi’ne, Karadeniz Ereğli, Düzce, Gülüç, Kaynaşlı, Konuralp, Alaplı, Cumayeri, Gümüşova, Beyköy, Çilimli, Akçakoca, Gölyaka, Boğaziçi ve Yığılca şehirlerinden oluşan dağıtım bölgesinde 30 yıla kadar doğal gaz dağıtım faaliyeti göstermek üzere, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca DAG/353-14/061 numaralı dağıtım lisansı verilmiştir.



Söz konusu dağıtım lisansı kapsamında yer alan dağıtım tesislerinin kurulabilmesi için gerekli olan taşınmazlar hakkında, 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 12/a maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 4 üncü ve 7 nci maddesi gereğince, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 04/05/2023 tarihli ve 11832-1 sayılı kamulaştırma kararı verilmiştir. Kamulaştırılmasına karar verilen taşınmazlardan aşağıdaki listede yer alanların maliklerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 8 inci maddesi doğrultusunda pazarlıkla satın alma usulünün uygulanması amacıyla ilgili kurumlar aracılığıyla adres araştırması yapılmış olmasına rağmen, ulaşılamamıştır.



Kamulaştırılmasına karar verilen ve ekli listede belirtilen söz konusu taşınmazlarla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8 inci maddesi doğrultusunda bu ilanın yayım tarihinden itibaren on beş gün içinde, Kurumumuzun “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:4 06510 Çankaya/ANKARA” adresine başvurulması halinde, EPDK Uzlaşma Komisyonunca belirlenecek tarihte uzlaşma toplantısı yapılacaktır. Bu ilan üzerine uzlaşma toplantısına katılacağını bildirmeyen taşınmaz malikleri aleyhine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10 uncu maddesi doğrultusunda kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın Maliye Hazinesi adına tescili davası açılacaktır.



Aşağıda listede yer alan taşınmaz maliklerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.





DÜZCE İLİ, ÇİLİMLİ İLÇESİ MUHTELİF MAHALLELERDE YAPILACAK OLAN BORU HATTI NEDENİYLE TAŞINMAZ MALLARIN KAMULAŞTIRILMASI İÇİN GEREKEN VE ADRESLERİNE ULAŞILAMAYAN MALİK LİSTESİ

SIRA NO

KÖY

ADA NO

PARSEL NO MALİK BİLGİLERİ TAŞINMAZ MALIN CİNSİ TAŞINMAZ MALIN YÜZÖLÇÜMÜ (m²) KAMULAŞTIRILACAK İRTİFAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ (m²)

ADI SOYADI

BABA ADI HİSSE

ORANI 1 PIRPIR 102 59 KADİR BULUT HASAN VRS.İŞT. MÜFREZ TARLA 161.6 16.8 2 MAHİRAĞA 685 18 AHMET MİRASCILARI - 10/48 TARLA 2.146,78 132.33 3 MAHİRAĞA 685 19 AHMET - 10/48 TARLA 5.629,09 8.44 4 MAHİRAĞA 685 24 HANİFE ÖZDEMİR REMZİ VRS.İŞT. TARLA 359.81 55.99 5 MAHİRAĞA 685 24 NACİYE KALKAN MEHMET 14/96 TARLA 359.81 55.99

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