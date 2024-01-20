ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU

(Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 14/09/2006 tarihli ve 916-8 sayılı Kararı ile Aksa Tokat Amasya Doğal Gaz Dağıtım Anonim Şirketi adına, Amasya, Tokat, Almus, Artova, Başçiftlik, Göynücek, Hamamözü, Merzifon, Erbaa, Pazar, Reşadiye, Sulusaray, Yeşilyurt, Zile, Niksar, Suluova, Turhal, Taşova, Ziyaret, Gümüşhacıköy, Üzümören, Karayaka ve Şenyurt şehir/şehirlerinden oluşan dağıtım bölgesinde doğal gaz dağıtım faaliyeti yapmak üzere, 14/09/2036 tarihine kadar 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca DAG/916-8/139 numaralı dağıtım lisansı verilmiştir.



Söz konusu dağıtım lisansı kapsamında yer alan dağıtım tesislerinin kurulabilmesi için gerekli olan taşınmazlar hakkında , 4646 sayılı Doğal Gaz Piyasası Kanununun 12/a maddesi ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu’nun 4 üncü ve 7 nci maddesi gereğince, Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından 12/10/2023 tarihli ve 12130-1 sayılı kamulaştırma kararı verilmiştir.



Kamulaştırılmasına karar verilen ve ekli listede belirtilen söz konusu taşınmazlarla ilgili olarak 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 8 inci maddesi doğrultusunda bu ilanın yayım tarihinden itibaren on beş gün içinde, Kurumumuzun “Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kamulaştırma Dairesi Başkanlığı Mustafa Kemal Mahallesi, 2078. Sokak No:4 06510 Çankaya/ANKARA” adresine başvurulması halinde, EPDK Uzlaşma Komisyonunca belirlenecek tarihte uzlaşma toplantısı yapılacaktır. Bu ilan üzerine uzlaşma toplantısına katılacağını bildirmeyen taşınmaz malikleri aleyhine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10uncu maddesi doğrultusunda kamulaştırma bedelinin tespiti ve taşınmazın Maliye Hazinesi adına tescili davası açılacaktır.



Aşağıda listede yer alan taşınmaz maliklerine 7201 sayılı Tebligat Kanunu uyarınca ilanen tebliğ olunur.

TOKAT İLİ, MERKEZ VE ALMUS İLÇELERİ PINARLI , BAKIMLI VE İSTİKLAL MAHALLELERİNDE YAPILACAK OLAN BORU HATTI NEDENİYLE

TAŞINMAZ MALLARIN KAMULAŞTIRILMASI İÇİN GEREKEN VE ADRESLERİNE ULAŞILAMAYAN MALİK LİSTESİ SIRA NO MAHALLE ADA NO PARSEL NO MALİK BİLGİLERİ TAŞINMAZ MALIN CİNSİ TAŞINMAZ

MALIN

YÜZÖLÇÜMÜ

(m²) KAMULAŞTIRILACAK İRTİFAK ALANIN YÜZÖLÇÜMÜ (m²) ADI SOYADI BABA ADI HİSSE ORANI 1 PINARLI 126 32 KEMAL NİHAT YILMAZ MUSTAFA VRS.İŞT. TARLA 12.329,67 193.50 2 PINARLI 126 36 KEMAL NİHAT YILMAZ MUSTAFA VRS.İŞT. TARLA 881.22 113.99 3 BAKIMLI 204 42 CENGİZ ÇİGDEM KERİM 3/32 TARLA 8.861,13 256.54 4 İSTİKLAL 3 6 SALİÇ KORKMAZ SALİH VRS.İŞT. TARLA 980.00 103.11 5 İSTİKLAL 3 7 SALİÇ KORKMAZ SALİH VRS.İŞT. TARLA 662.00 88.17 6 İSTİKLAL 3 8 SALİÇ KORKMAZ SALİH VRS.İŞT. TARLA 1.420,00 158.57

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Basın No: ILN01969841