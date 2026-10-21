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Kültür - Sanat Enerji Kentleri Birliği üyeleri Şanlıurfa'ya hayran kaldı
Kültür - Sanat

Enerji Kentleri Birliği üyeleri Şanlıurfa'ya hayran kaldı

Yeniakit Publisher
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Enerji Kentleri Birliği üyeleri Şanlıurfa'ya hayran kaldı

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Enerji Kentleri Birliği Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı için kente gelen birlik üyeleri, Göbeklitepe, müzeler ve Balıklıgöl’ü ziyaret etti. Tarihi ve kültürel mekânları gezen üyeler, Şanlıurfa’ya hayran kaldıklarını belirterek ev sahipliğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekkür etti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilen Enerji Kentleri Birliği Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı kapsamında Şanlıurfa’da bulunan birlik üyeleri, kentin tarihi ve turistik noktalarını gezdi. Program kapsamında Göbeklitepe, kentteki müzeler ve Balıklıgöl’ü ziyaret eden heyet, Şanlıurfa’nın binlerce yıllık tarihini ve kültürel zenginliklerini yakından tanıma fırsatı buldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’ın ev sahipliğinde gerçekleşen programda, kentin tarihi mirası ve turizm potansiyeli konuklara tanıtıldı. Ziyaretlerden duydukları memnuniyeti dile getiren birlik üyeleri, Şanlıurfa’da güzel vakit geçirdiklerini ifade etti.

Erzurum Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, toplantının verimli geçtiğini belirterek organizasyon ve misafirperverlik dolayısıyla Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekkür etti. Şanlıurfa’da güzel zaman geçirdiklerini ifade eden Başkan Sunar, kentin tarihi ve kültürel değerlerini yakından görme fırsatı bulduklarını belirtti.

 

Bursa Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Adem Yılmam da, Şanlıurfa’nın önceki yıllara kıyasla gelişim gösterdiğini belirterek, kentte bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Yılmam, ev sahipliği dolayısıyla Başkan Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekkür etti.

Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi İsmail Bölük ise, Şanlıurfa ziyaretinden memnun kaldığını ifade ederek, organizasyon ve misafirperverlik için Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar’a teşekkürlerini iletti.

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