Enerji kayıpları tek tek ölçüldü! Denizli’de 16 işletmeye verimlilik raporu

Denizli’de işletmelerin enerji maliyetlerini düşürmesi ve kaynaklarını daha verimli kullanması için yürütülen projede saha çalışmaları tamamlandı. Denizli Ticaret Odası’nın (DTO), Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) desteğiyle yürüttüğü "Enerji Ölçümleriyle Verimlilik" Projesi, 13’ü KOBİ olmak üzere 16 işletmeye ölçüm ve etüt raporlarının teslim edilmesiyle tamamlandı. DTO Başkanı Uğur Erdoğan, ölçüme dayalı çalışmaların işletmelerin enerji kaynaklarını daha etkin kullanmalarına ve rekabet güçlerini artırmalarına katkı sağlayacağını söyledi, projedeki uzman ekibi ile ilgi gösteren üyelerine teşekkür edip başarılar diledi.

DTO tarafından hazırlanan ve GEKA 2025 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan "Enerji Ölçümleriyle Verimlilik" Projesinin eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, kıdemli uzman Behiç Akkan yürütücülüğünde tamamlandı.Projeyle, işletmelerin enerji kullanan sistemleri incelenerek kayıplar ve iyileştirme alanları belirlendi.Proje kapsamında işletmelere; buhar sistemlerinde enerji verimliliği, basınçlı hava sistemlerinde enerji verimliliği, su verimliliği ve santrifüj pompalarda enerji verimliliği konularında eğitimler verildi. Eğitimlerin ardından gerçekleştirilen saha çalışmalarında, işletmelerin mevcut sistemlerinin çalışma koşulları incelendi. Enerji kayıplarının belirlenmesi ve verimliliği artıracak uygulamaların ortaya konulması amacıyla teknik ölçüm ve danışmanlık hizmetleri de sunuldu.

Çalışmalarda, DTO’nun Rekabetçi Sektörler Programı ile Denizli ABİGEM bünyesinde kurduğu Denizli Teknik Tekstil Merkezi’ndeki enerji ölçüm cihazları kullanıldı. Yerinde ziyaret edilen, 13’ü KOBİ düzeyinde 16 işletmede planlanan ölçümler gerçekleştirildi. Her işletme için ölçüm sonuçlarını, tespit edilen sorunları ve iyileştirme alanlarını içeren raporlar hazırlanarak firma yetkililerine teslim edildi. Saha çalışmalarında termal kamerayla tesisat ve ekipmanlardaki ısı kayıpları ile izolasyon eksiklikleri incelendi. Ultrasonik debimetreyle pompa sistemlerinin debi ve akış değerleri ölçüldü. Sıcaklık, nem, hava hızı ve aydınlatma ölçüm cihazlarıyla, çalışma ortamlarının fiziksel koşulları ve fan sistemlerinin performansı değerlendirildi. Gürültü ölçüm cihazıyla da çalışma ortamlarındaki gürültü seviyeleri belirlendi. Buhar sistemlerinde ise kondenstop kaçak ölçüm cihazı kullanılarak kondenstopların çalışma durumu ve olası buhar kaçakları kontrol edildi.

Elde edilen bulgularla işletmelerin verimlilik çalışmalarına yönelik teknik bir temel oluşturuldu. Projeyle; enerji verimliliği farkındalığının artırılması, ölçüm ve analiz temelli karar alma kapasitesinin güçlendirilmesi ve enerji kaynaklarının daha etkin kullanılmasına yönelik uygulamaların desteklenmesi amaçlandı. Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, projeleriyle ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "Enerji kaynaklarını verimli kullanmak, işletmelerimizin maliyetlerini yönetmeleri ve rekabet güçlerini artırmaları açısından büyük önem taşıyor. GEKA desteğiyle yürüttüğümüz bu projede, 16 işletmemizin mevcut sistemlerini ölçümlerle değerlendirdik; enerji kayıplarını ve iyileştirme alanlarını ortaya koyduk. Firmalarımıza teslim edilen raporların, verimlilik yatırımlarını somut verilere dayanarak planlamalarına yol göstereceğine inanıyoruz. Denizli Ticaret Odası olarak, üyelerimizin kaynaklarını daha etkin kullanmalarına ve sürdürülebilir üretim kapasitelerini geliştirmelerine katkı sağlayan çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Projeye destek veren GEKA’ya, uzman ekibimize ve katılımcı işletmelerimize ilgilerinden teşekkür ediyoruz."