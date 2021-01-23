En iyi yapımcı ödülü Uyanış Büyük Selçuklu'ya, En iyi oyuncu ödülü Payitaht'a...

2020 Türkiye Kristal Küre ödülleri sahiplerini buldu. Adayların belirlenmesinin ardından halkın oy vererek yılın en iyilerini seçtiği Kristal Küre Ödülleri'nde dizi ve film dünyasından birçok isim ödül aldı.

Ödüller kapsamında "Yılın En İyi Dizi Yapımcısı" Emre Konuk; "Yılın En İyi Sinema Film Yapımcısı", "Vay Babam Vay" filmiyle Onur Yaprakçı; "Yılın En İyi Senaristi" Payitaht Abdülhamid dizisi ile Uğur Uzunok; "Yılın En İyi Çizgi Film Yapımcısı" ise "Rafadan Tayfa" animasyon filmle İsmail Fidan seçildi.

Kuruluş Osman'da rol alan "Yılın En İyi Çıkış Yapan Kadın Oyuncusu" Ayşegül Gürler de Türk tarihini ve kahramanlıklarını anlatan dizi ile filmlerin daha fazla yapılması gerektiği çağrısında bulundu.

TRT 1 dizilerinden "Kuşlarla Yolculuk"un oyuncu kadrosunda yer alan Derda Yasin Yenal, törende "Yılın En İyi Yardımcı Erkek Oyuncusu" ödülüne değer görülürken, "Yılın En İyi Yardımcı Kadın Oyuncusu" ödülü Kuruluş Osman'ın kadrosunda bulunan Emel Dede'ye verildi.