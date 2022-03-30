  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Daha ne kadar hak yiyeceksin? 'Hem Saadetli hem CHP'li' başkana şamar

Güvenin olmadığı yerde para devreye girdi! 'Gazman' eski eşinin ağzını kapattırdı

Bundan da mı utanmıyorsun Temel Karamollaoğlu? Erbakan Hoca’nın kimlik numarasını UYAP'a girdiğinizde…

Fenerbahçe taraftarından Cübbeli Ahmet Hoca'ya büyük sürpriz! Cemaat şaşkına döndü

İşte Demirtaş'ın yeni koğuş arkadaşı!

Murat Dalkılıç’tan skandal şarkı! Hz. Adem ve Hz. Havva ile ilgili küstah sözler

Ukrayna duyurdu! İşte Rusya'nın aldığı zayiatlarlar...

Demokrat Partili Cemal Enginyurt cumhurbaşkanı adaylarının kim olmadığını açıkladı!

CHP’li vekil sormuş, kankası SP’li vekil cevaplasın!

Devletin ayırdığı 35 milyar TL'ye göz diktiler! Oyun aynı
Etkinlikler En güzel ramazan mesajları 2022 | Dualı hadisli ramazan mesajları
Etkinlikler

En güzel ramazan mesajları 2022 | Dualı hadisli ramazan mesajları

Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başlıyor. Ramazan ayı sebebiyle yakınlarına, dostlarına mesaj göndermek isteyenler ise 'En güzel ramazan mesajı' konusunu araştırıyor. Ramazan ayı mesajları sözleri:

Yeniakit Publisher
2022-03-30 16:27:00 -
En güzel ramazan mesajları 2022 | Dualı hadisli ramazan mesajları

Halk arasında üç aylar olarak ifade edilen recep, şaban ve ramazan aylarına adım 2 Şubat'ta recep ayıyla başladı. 4 Mart'ta ise şaban ayına girildi. Mübarek ramazan ayı ise 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Ramazan ayı sebebiyle eşine, dostuna tebrik mesajı atmak isteyenler içerisinde duaların, hadislerin geçtiği mesajları araştırıyor. İşte, en güzel ramazan mesajları...

En güzel ramazan mesajları 2022 | Dualı hadisli ramazan mesajları

İslаm'ın nurlu yüzü kаlbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, Rаmаzаn-ı Şerifleriniz mübarek olsun.

Ramazanın bereketi bir yağmur gibi yağsın üzerimize, tüm Müslüman aleminin ve gönül dostlarının Ramazan ayı mübarek olsun.

"Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah'a dönün.." Tahrim/8 Tevbelerin geri çevrilmediği Rahmet ve Magfiret yüklü Ramazan ayınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dilerim...

Ramazan Ayında Bu mübarek Ay Hepimizin üzerinde Bulut Olsun Bereketi üzerimizde Dursun Ramazan Ayınız Mübarek Olsun

Dostlukların sevgi ile beslendiği bu Mübarek Ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup tasmasını dilerim.

Ey iman Edenler Allah'ı çokça zikredin. (AHZAB - 41) Hayırlı ramazanlar.

Başlangıçlar sonuçların tecelli yeridir… Rahmet ile başlayan Ramazan ayının Kurtuluş ile Tecelli bulması temennilerimle… Hoş geldin on bir ayın sultanı.

Ramazanda derdi kederi bir köşeye at huzurla imanla dolu mutlu bir ay yaşa. Hoş Geldin Ey Şehri Ramazan.

Ramazan ayında kalpler imanla, eller gökyüzünde duayla huzurla geçmeli. Hoş geldin Ey Şehri Ramazan.

Bütün müminlerin dostça kardeşçe bereketi hem sofralarında hem de kalplerinde hissedecekleri bu ayda mutlu bir ramazan ayı geçirmeyi nasip etsin yüce yaradan.

Dostlukların sevgi ile beslendiği bu Mübarek Ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup taşmasını dilerim.

Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Sana gelen her iyilik Allah’tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekanın cennet yuvan huzurlu kalbin Allah sevgisi ile dolu olsun mübarek Ramazanınız Kutlu olsun.

Ramazan ayı ülkemize ve tüm inananlara güzellikler, mutluluk ve bolca huzur getirsin, kötülüklerden, fenalıklardan arınalım inşallah. Hayırlı Ramazanlar.

Cenab-ı Hakk'ın kapısına ulaştırmayacak yollara sapmaktan korumaya vesile olan mübarek Ramazan ayini tebrik ederim.

11 ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif, dört gözle beklediğim ay şükür ki geldin şükür ki bu güne eriştim. Hayırlı Ramazanlar.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Ramazan Gününüz mübarek olsun.

 

 

 

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay