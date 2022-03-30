Halk arasında üç aylar olarak ifade edilen recep, şaban ve ramazan aylarına adım 2 Şubat'ta recep ayıyla başladı. 4 Mart'ta ise şaban ayına girildi. Mübarek ramazan ayı ise 2 Nisan Cumartesi günü başlayacak. Ramazan ayı sebebiyle eşine, dostuna tebrik mesajı atmak isteyenler içerisinde duaların, hadislerin geçtiği mesajları araştırıyor. İşte, en güzel ramazan mesajları...

En güzel ramazan mesajları 2022 | Dualı hadisli ramazan mesajları

İslаm'ın nurlu yüzü kаlbine dolsun, makamınız cennet, Hz. Muhammed komşunuz olsun, günlerinize mutluluk, gönlünüze saadet dolsun, Rаmаzаn-ı Şerifleriniz mübarek olsun.

Ramazanın bereketi bir yağmur gibi yağsın üzerimize, tüm Müslüman aleminin ve gönül dostlarının Ramazan ayı mübarek olsun.

"Ey iman edenler! Samimi bir tevbe ile Allah'a dönün.." Tahrim/8 Tevbelerin geri çevrilmediği Rahmet ve Magfiret yüklü Ramazan ayınızı tebrik eder hayırlara vesile olmasını dilerim...

Ramazan Ayında Bu mübarek Ay Hepimizin üzerinde Bulut Olsun Bereketi üzerimizde Dursun Ramazan Ayınız Mübarek Olsun

Dostlukların sevgi ile beslendiği bu Mübarek Ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup tasmasını dilerim.

Ey iman Edenler Allah'ı çokça zikredin. (AHZAB - 41) Hayırlı ramazanlar.

Başlangıçlar sonuçların tecelli yeridir… Rahmet ile başlayan Ramazan ayının Kurtuluş ile Tecelli bulması temennilerimle… Hoş geldin on bir ayın sultanı.

Ramazanda derdi kederi bir köşeye at huzurla imanla dolu mutlu bir ay yaşa. Hoş Geldin Ey Şehri Ramazan.

Ramazan ayında kalpler imanla, eller gökyüzünde duayla huzurla geçmeli. Hoş geldin Ey Şehri Ramazan.

Bütün müminlerin dostça kardeşçe bereketi hem sofralarında hem de kalplerinde hissedecekleri bu ayda mutlu bir ramazan ayı geçirmeyi nasip etsin yüce yaradan.

Dostlukların sevgi ile beslendiği bu Mübarek Ramazan ayında gönlünün sevgi ile dolup taşmasını dilerim.

Allah'ın rahmeti üzerine olsun. Sana gelen her iyilik Allah’tandır, bütün kötülükler nefsindendir. Mekanın cennet yuvan huzurlu kalbin Allah sevgisi ile dolu olsun mübarek Ramazanınız Kutlu olsun.

Ramazan ayı ülkemize ve tüm inananlara güzellikler, mutluluk ve bolca huzur getirsin, kötülüklerden, fenalıklardan arınalım inşallah. Hayırlı Ramazanlar.

Cenab-ı Hakk'ın kapısına ulaştırmayacak yollara sapmaktan korumaya vesile olan mübarek Ramazan ayini tebrik ederim.

11 ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif, dört gözle beklediğim ay şükür ki geldin şükür ki bu güne eriştim. Hayırlı Ramazanlar.

Varlığı ebedi olan, merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Ramazan Gününüz mübarek olsun.