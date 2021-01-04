En düşük memur maaşı 4 bin 500 lira oldu
En düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi - Ocak ayı itibarıyla kamuda görevli genel müdür net görev aylığı 14 bin 917 lira, üniversite mezunu memurun aylığı 4 bin 866 lira, öğretmenin aylığı 6 bin 74 lira, polis memurunun aylığı 6 bin 883 lira, uzman doktorun aylığı 9 bin 337 lira oldu
ANKARA (AA) - MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 20 liraya yükseldi.
AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu.
Bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlendi.
Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.
2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı.
Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı.
Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi.
Bu artışlar neticesinde 2021 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle:
2021 Ocak Dönemi İtibarıyla Kamu Görevlilerinin Aile Yardımı Dahil Net Maaşları (TL)
UNVANLAR
DRC.
NET GÖREV AYLIĞI (*)
2020 Temmuz
2021 Ocak
GENEL MÜDÜR
1/4
13.851
14.917
ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu)
1/4
7.281
7.862
MEMUR- (Üniversite Mezunu)
9/1
4.490
4.866
ÖĞRETMEN
1/4
5.615
6.074
KAYMAKAM 1. Sınıf
1/4
12.693
13.671
BAŞKOMİSER
3/1
7.277
7.858
POLİS MEMURU
8/1
6.369
6.883
UZ. DOKTOR
1/4
8.656
9.337
HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu)
5/1
5.447
5.893
MÜHENDİS
1/4
7.433
8.025
TEKNİSYEN- (Lise Mezunu)
11/1
4.673
5.063
PROFESÖR
1/4
11.957
12.881
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
7/1
7.056
7.621
VAİZ
1/4
5.836
6.311
AVUKAT
1/4
7.096
7.663
Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.