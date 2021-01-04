En düşük memur maaşı 4 bin 500 lira oldu

ANKARA (AA) - MERVE ÖZLEM ÇAKIR - Enflasyon oranından kaynaklı ilave artışla birlikte aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı ise 3 bin 20 liraya yükseldi.

AA muhabirinin Hazine ve Maliye Bakanlığından edindiği bilgiye göre, kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu.

Bu yıl için kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı ile belirlendi.

Bu yıl ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 3 artış öngörülmüştü.

2020 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 8,37 gerçekleşti. Gerçekleşen bu enflasyon oranından kaynaklı olarak ilave yüzde 4,33 artış ile birlikte kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı.

Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlandı.

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4 bin 500 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3 bin 20 liraya yükseldi.

Bu artışlar neticesinde 2021 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin net görev aylığı şöyle:

2021 Ocak Dönemi İtibarıyla Kamu Görevlilerinin Aile Yardımı Dahil Net Maaşları (TL) UNVANLAR DRC. NET GÖREV AYLIĞI (*) 2020 Temmuz 2021 Ocak GENEL MÜDÜR 1/4 13.851 14.917 ŞUBE MÜDÜRÜ- (Üniversite Mezunu) 1/4 7.281 7.862 MEMUR- (Üniversite Mezunu) 9/1 4.490 4.866 ÖĞRETMEN 1/4 5.615 6.074 KAYMAKAM 1. Sınıf 1/4 12.693 13.671 BAŞKOMİSER 3/1 7.277 7.858 POLİS MEMURU 8/1 6.369 6.883 UZ. DOKTOR 1/4 8.656 9.337 HEMŞİRE- (Üniversite Mezunu) 5/1 5.447 5.893 MÜHENDİS 1/4 7.433 8.025 TEKNİSYEN- (Lise Mezunu) 11/1 4.673 5.063 PROFESÖR 1/4 11.957 12.881 ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 7.056 7.621 VAİZ 1/4 5.836 6.311 AVUKAT 1/4 7.096 7.663 Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmezken, aile ve çocuk yardımı ödeneği dahil edildi. Aile yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alındı.



