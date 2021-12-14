En çok görülen mantar hastalıkları ve nedenleri

Farklı mantar türleri vücudun çeşitli bölgelerinde bu belirtilerin görülmesine neden olabilir.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Bilge Ateş, "Kişisel hijyenin yerine getirilememesi, aşırı terleme, ortak kullanıma açık eşyaların kullanılması gibi çeşitli nedenlerle mantar hastalığı meydana gelebilir." diyor ve en sık görülen mantar hastalıklarını şu şekilde sıralıyor: Ayak mantarı Vücut mantarı Saç mantarı Tırnak mantarı

Ayak mantarı

Candida ve dermatofit adlı maya mantarlarının neden olduğu ayak mantarı hastalığı; ayakları nemli ve ıslak kalan, başka kişilerle aynı ayakkabıyı ya da terliği giyen; kişisel hijyenine çok önem göstermeyen kişilerde görülebilir. En sık görülen dermatofit enfeksiyonu olan bu hastalık halk arasında “atlet ayağı hastalığı” olarak da bilinmektedir.

Ayak mantarı belirtileri ve tedavisi

Ayak tabanı ve yan kısımlarında kuru, beyaz renkli kabuklanma, kalınlaşma, çatlama ve özellikle 4.-5. ayak parmak aralarında nemli görünüm belirgindir. Kaşıntı çok şiddetli olabilir ve kötü koku eşlik edebilir. Halk arasında ‘’Mayasıl’’ adı verilen ayak parmak arası yerleşiminde kuru soyulmalar bazen de peynirimsi beyaz görünümde oluşabilir. Ayak parmakları arasında başlayan mantar oluşumu, ayak tabanına doğru yayılır. Ayak mantarı tedavisinde topikal ve ağızdan mantar ilaçları en az 1 ay süreyle düzenli kullanılmalıdır. Düzenli kullanım, ayakların hijyeni ve temizlik sonrası iyi bir şekilde kurutulması, nemli kalmaması önemlidir.

Tırnak mantarı

Tırnak mantarı; el veya ayak tırnaklarının mantar mikrobu ile ortaya çıkan bir enfeksiyonudur. El veya ayak tırnaklarında kalınlaşma, renk ve şekil değişikliği ve kırılmaya neden olur. Mantar enfeksiyonu tırnak altında başlayıp ilerler. Ayak tırnaklarında renk değişimi, çürüme ve kalınlaşma gibi belirtilerle karakterize olan tırnak mantarı; tedavi edilmediği taktirde diğer tırnaklara da yayılabilir. İhmal edilmesiyle birlikte bazı durumlarda kronik ağrıya yol açabilen tırnak mantarının tedavisinde kremler ve ilaçlar kullanılır. Tedavi uzun süre devam edebilir. Tedavi süresince hijyenin korunması, temizlik sonrası el veya ayakların nemli bırakılmaması önemlidir

Saç mantarı

Saçlı deri mantar enfeksiyonu; çocukluk çağında, daha çok kırsal kesimde, sıklıkla hayvanlardan bulaşan mantarların neden olduğu bir hastalıktır. Saçlarda kepeklenmeden iltihaplanmaya kadar çeşitli şekillerde karşımıza çıkar. Kafa derisinde kızarıklıklar ile kendini belli eden bu hastalık erişkinlerde görülmez. Tedavi edilmediği takdirde kalıcı saç kayıplarına yol açabilen saç mantarı çok bulaşıcıdır.

Vücut mantarı

Saç derisi haricinde vücudun genelinde meydana gelebilen mantar hastalığıdır. Kızarıklık, ciltte pullanma ve kaşıntı gibi belirtilerle ortaya çıkan bu hastalık yayılma eğilimi gösterir. Göğüs altlarında, ellerde ve kasıklarda sıklıkla gözlenen vücut mantarı; sistemik ve antifungal ilaçlarla tedavi edilebilir. Tedavide ilaçların düzenli kullanımı önemlidir.