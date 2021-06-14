Emre Onur kimdir? Emre Onur Kahya hayatı ve biyografisi

Emre Onur Kahya hakkında araştırmalar yapılıyor. Emre Onur Kahya çalışma alanları nedir? Çalışma Alanları: Matematiksel Fizik, Astronomi, Astrofizik ve Uzay Bilimleri.

Emre Onur Kahya kimdir?

Emre Onur Kahya 1978 yılında Ankara’da doğdu.1996’da Ankara Atatürk Anadolu Lisesi’nden, 2000’de Ortadoğu Teknik Üniversitesi Fizik Bölümü’nden mezun oldu. 2002 yılında ODTÜ’de yüksek lisans yaptıktan sonra, Florida Üniversitesi’nde kuramsal yüksek enerji fiziği ve kozmoloji alanında 2008 yılında doktorasını tamamladı.

2008 yılında Koç Üniversitesi’nde bir yıl araştırmalarına devam ettikten sonra, 2009 yılından 2012 yılına kadar Max Planck Enstitüsü - Jena’da doktora sonrası çalışmalarını sürdürdü. 2012 yılından itibaren İstanbul Teknik Üniversitesi’ne öğretim üyesi olarak akademik çalışmalarına devam etmektedir.

Kozmoloji alanında quantum gravitasyon etkileri ve Einstein teorilerinin modifikasyonu konularında çok sayıda kuramsal çalışmalar yapmış olan Dr. Kahya’nın uluslararası yayınları 600’ün üzerinde atıf almıştır. Dr. Kahya’nın akademik çalışmaları, 2009 da Marie Curie International Reintegration Grant (IRG) ile desteklenmiş ve 2015 yılında Türkiye Bilimler Akademisi’nin, Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı Ödülü’ne (TÜBA-GEBİP) değer görülmüştür.

Yoğunluklu olarak kozmoloji, kuantum gravitasyonu ve karanlık madde konularında kuramsal çalışmalar yürüten Dr. Kahya, Türkiye’nin en büyük kozmoloji grubuna sahip olan İstanbul Teknik Üniversitesi’nde çalışmalarını sürdürmektedir.