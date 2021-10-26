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Biyografi Emre Bol kimdir? Emre Bol kaç yaşında, nereli?
Biyografi

Emre Bol kimdir? Emre Bol kaç yaşında, nereli?

TV 100 ekranlarında yayınlanan VAR Odası programında, Oğuz Altay ile bardaklı kavgaya tutuşan Emre Bol hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Emre Bol kimdir? Emre Bol kaç yaşında, nereli? Emre Bol hayatı ve biyografisi!

Yeniakit Publisher
2021-10-26 09:00:00 - 2021-10-26 09:14:04
Emre Bol kimdir? Emre Bol kaç yaşında, nereli?

Emre Bol kimdir? TV100'de yayınlanan VAR Odası'nda futbol yorumcuları Oğuz Altay ile Emre Bol arasında, "2010-11 sezonu şampiyonu kim?"sorusu üzerine gergin anlar yaşandı. Emre Bol’un açıklamalarına Oğuz Altay "Kamu vicdanında o sezonun şampiyonu Trabzonspor'dur. Bileğinin hakkıyla şampiyon olmuştur. Hırsızsınız" diye karşılık canlı yayında bardaklar havada uçuştu. Emre Bol kaç yaşında, nereli? Emre Bol hayatı ve biyografisi! Emre Bol kimdir?

Emre Bol kmidir?

Emre Bol, 1975 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Rizeli olan Emre Bol, Türkiye Gazetesi'nde spor editörlüğüne başladı. Burada muhabirlik ve yazarlık görevlerinde bulundu.

2009 yılında Fotomaç gazetesine transfer oldu, 2014-2019 yılları arasında A Spor'da yorumculuk yaptı. 2019-2021 yıllarında TV100'de yayınlanan 'VAR Odası' adlı programda futbol gündemini değerlendirdi. Emre Bol evli ve bir çocuk babasıdır. Fenerbahçe taraftarıdır. Hayvansever kimliğiyle tanınmaktadır. Öte yandan Emre Bol daha önce program esnasında kalp krizi geçirmiş bir süre yoğun bakımda yatmıştı.

 

Oğuz Altay kimdir? Oğuz Altay nereli kaç yaşında? Oğuz Altay ne iş yapıyor?
Oğuz Altay kimdir? Oğuz Altay nereli kaç yaşında? Oğuz Altay ne iş yapıyor?

Biyografi

Oğuz Altay kimdir? Oğuz Altay nereli kaç yaşında? Oğuz Altay ne iş yapıyor?

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