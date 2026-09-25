EMİRDAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN İLAN

Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Menderes Mahallesinde bulunan 1 adet arsanın 2886 sayılı DİK. nun 45. maddesi gereğince açık teklif (açık artırma) sözleşme tarihinden itibaren satışı yapılacak olup, arsanın m² muhammen bedeli ve geçici teminat bedeli aşağıya çıkarılmıştır.

Sıra

No Mahalle Ada Parsel Alan m² Muhammen m² Bedeli Geçici Teminat Bedeli İhale Başlama Saati Şartname Bedeli 1 Menderes Mah. 19 96 1.357,69 8.000,00-TL 325.845,60 TL 10.30 500,00 TL

Arsa satış İhaleleri Emirdağ Belediye Hizmet Binası Meclis Toplantı salonunda 09.10.2026 Tarihinde saat 10.30’da başlayacak olup, Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.

İhale ilgili şartname her gün mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğünde görülebilir.

İsteklilerin yeterlilik belgesi alabilmesi ve ihaleye katılabilmeleri için son başvuru tarihi olan 09.10.2026 tarihi saat 10.30’a kadar aşağıdaki belgeler ile Belediye Hizmet Binası Yazı İşleri Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir. 01.07.2026 tarih ve 33297 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Madde 15 gereği 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’na Ek madde olarak eklenen satış ihalesi üzerinde kalan istekli satış bedelini peşin veya taksitle ödeyebilecektir. Taksitle ödeyebileceğini talep etmesi durumunda, ihale sonucu belirlenen satış bedelinin %25’i peşin kalanı 4 taksit olarak ödenecektir. Kalan taksit miktarları kanuni faiz ile birlikte ödenecektir.(Menderes Mah.19 ada 96 parsel satış sonucu peşin veya %25’i peşin kalanı 4 taksit ödenecek )

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (GERCEK KİŞİ)

1-) Dilekçe (İhaleye Katılmaya istekli olduğuna dair)

2-) Kanunu ikametgâh belgesi (İlgili Nüfus Müdürlüğünden)

3-) Geçici ihale teminatı (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz olacak)

4-) İhalelere katılacak ilgililerin Belediyemize borcu bulunmayacak olup; Borcu olmadığını ibraz edecektir. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)

5-) İhale şartnamesi alındı belgesi (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilecektir.)

6-) Ayrıca istekliler adına vekâleten ihaleye iştirak etmesi halinde teklif de bulunacak kimsenin vekâlet namesi ile vekâleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü

7-) Teklif Dosyasına idareden satın alınan idari şartnamenin isteklilerce imzalanmış hali sunulacaktır.

İSTEKLİLERDEN İSTENECEK BELGELER (TÜZEL KİŞİ)

1-) Dilekçe (İhaleye katılmaya istekli olduğuna dair)

2-) Ticaret ve Sanayi Odası belgesi/ Meslek Odası kayıtlı olduğuna dair ihale yılı içerisinde alınmış belge.

3-) Ticaret Sicil Belgesi (Tüzel Kişilik kuruluşu, şirket ortaklarının son durumunu ve temsil/ilzamın son durumunu gösterir gazeteler)

4-) Şirketi temsil etme yetkisi ve yetkilinin noterden imza sirküsü

5-) İstekliler adına vekâleten ihaleye iştirak edilmesi halinde; teklif de bulunacak kimsenin vekalet namesi ile vekaleten iştirak edenin noterden onaylı imza sirküsü.

6-) Geçici Teminat. (Teminat mektubu verilmesi halinde limit içi ve süresiz)

7-) Borcu Yoktur Belgesi. (İhaleye katılacak ilgililerin Belediyeye borcu bulunmayacak olup, bu durum Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak belge ile tevsik edilecektir)

8-) İhale Şartnamesi Alındı Belgesi. (Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edecektir)

9-) Teklif Dosyasına idareden satın alınan idari şartnamenin isteklilerce imzalanmış hali sunulacaktır.

- İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. - Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmez.

İLAN OLUNUR…

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Basın No: ILN02555877