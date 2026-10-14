Emekli öğretmen Hanife Kısmet 50 yıl önceki tarif ve kalıplarla gofret üretiyor

Sakarya'nın Erenler ilçesindeki atölyesinde gofret üreten emekli Türkçe öğretmeni Hanife Kısmet, 50 yıl öncesine ait tarif ve kalıplarla hazırladığı nostaljik lezzetle her yaştan insanı çocukluk yıllarına götürüyor. Tamamen kadınlardan oluşan 3 kişilik ekibin eski usul elektrikli kalıplarla hazırladığı çıtır gofretler; sade, kakaolu ve tahinli çeşitleriyle kısa sürede Türkiye genelinden ve yurt dışından yoğun ilgi görmeye başladı.

Kısmet'in gofretle yolu, emeklilik döneminde eşinin gofret üreticisi bir firmaya destek olmasıyla kesişti. Firmanın sahibi işin inceliklerini gösterdi, özel reçetesini verdi ve makinelerin kurulumunu yaptı. Üretim, pandemiden bir ay kadar önce Hendek ilçesinde başladı; 6 yılın ardından işletme Erenler'e taşındı.

Kısmet bu başlangıcı şöyle anlattı: "Bu bize atamızdan geçen bir meslek değil. Ben emekli Türkçe öğretmeniyim. Tam emeklilik hayatına alıştığımda bu gofret işimiz başladı, bir vefa üzerine başladı."

50'li yaşlardaki müşterilerin gözleri doluyor

İnsanların böyle bir tada gerçekten ihtiyaç duyduğunu dile getiren Kısmet, "Eski usul üretim yapıyoruz. Gofretimiz 50 yıl önceki kalıplarda ve aynı tarzda üretiliyor. Böyle olunca tadı da farklı oluyor. Hiç tatlı sevmeyen insanlar ısırdığı anda 'bu beni çocukluğuma götürdü' diyor. Diyen ilk kişi de bendim" dedi.

Atölyeye gelen 50'li yaşlardaki bazı müşterilerin gözleri dolarak "Şuanda ben çocukluğumda bakkal amcadan aldığım gofreti yiyorum. Bana bu duyguyu yaşattığınız için minnettarım" dediğini aktaran Kısmet, Almanya'dan gelen müşterilerin gofretleri giderken hediyelik aldığını, dönerken ise kendileri için koli koli götürdüğünü söyledi.

Tahinli gofret sadeden sonra en çok satan çeşit oldu

Kısmet, gofretlerin günümüzde genellikle fabrikasyon üretildiğini, bu yöntemde yaprağın ve içindeki kremanın değiştiğini ifade etti. Kendi atölyelerinde yaprakları eski usul elektrikli kalıplarla hazırladıklarını, çıtırlığın da buradan geldiğini anlatan Kısmet, çeşitliliği artırmaya çabaladıklarını belirterek "Önce kakaolu, sade ve biraz da tahinli vardı. Tahinliyi tekrardan geliştirdik. Şuanda sadeden sonra en çok satan gofretimiz tahinli oldu" diye konuştu.

Kısmet, oturduğunda kendini hiçbir şey yapmamış gibi hissettiği için sürekli çalıştığını, uyurken bile yapacaklarının planını kurduğunu söyledi.

Üretimden kargoya bütün işler kadın ekipte

Atölyede üretkenliği ve kadın istihdamını ön planda tuttuklarını vurgulayan Kısmet, üretim, kargolama, paketleme ve müşteriyle ilgilenme işlerinin tamamını kadınların yürüttüğünü anlattı. "Ben şuna inanıyorum, kadın elinin değdiği her şey güzelleşiyor" diyen Kısmet, sözlerini şöyle sürdürdü: "İnsanlar ses, koku gibi şeylerle hatıralarını kodluyorlar. Bizde çocukluk hatıralarını tat ile kodladık."

Ekipten Dilek Kartal, izinli olduğu günde bile atölyeden çıkamadığını, evdeyken işini özlediğini söyledi. Çocukluğunda esnaf olan babasının kiloyla kutu gofret sattığını anlatan Kartal, "Bu atölye buraya açıldığında gofretin tadına baktım ve bana babamı hatırlattı" dedi.

Kesim sırasında gofretlerin kenarlarından yediklerini, gofretle karınlarını doyurabildiklerini de anlatan Kartal, "İşimizi seviyoruz, patronumuzu seviyoruz, gofretleri daha çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.