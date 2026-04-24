ELMADAĞ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KAT KARŞILIĞI SOSYAL VE DİNLENME TESİSİ (26 DÜKKAN) YAPIM İŞİ
İLAN METNİ
- Ankara İli Elmadağ İlçesi Bahçelievler Mahallesi ve imarın 210406 Ada 1 Parselinde yapılacak olan Kat Karşılığı Sosyal ve Dinlenme Tesisi (26 Adet Dükkan) Yapım İşi ile ilgili olarak Mülkiyeti Elmadağ Belediyesine ait 5768,70 m2 toplam inşaat alanı ve yukarıda işin adı, imar ve inşaat durumu belirtilen taşınmaz üzerine 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35/A maddesine göre kapalı teklif usulü ile kat karşılığı inşaat yaptırılacaktır.
- Bu işin Muhammen bedeli 174.491.611,66 TL (Yüzyetmişdörtmilyondörtyüzdoksanbirbinaltıyüzonbirtürklirasıaltmışaltıkuruş)dır.
Geçici teminat tutarı 5.234.748,35TL
(Beşmilyonikiyüzotuzdörtbinyediyüzkırksekiztürklirasıotuzbeşkuruş)dır.
Teminat mektubu verilmesi durumunda Belediyemiz adına süresiz verilecektir.
- İhale 14/05/2026 perşembe günü saat 14:00’de Elmadağ Belediyesi Encümen Toplantısı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
- Elmadağ Belediyesi Mali Hizmetler Birimi’ne ödenecek 1.000,00 TL’ (Bintürklirası) lik makbuz karşılığı ihale şartnamesi ve diğer evrakları Elmadağ Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nden temin edebileceği gibi aynı Müdürlükte ücretsiz olarak da görülebilir.
- İsteklilerin Teklif Zarfları içerisinde;
- Kanuni ikametgâhı ve yazışma adresini gösteren belge (gerçek kişiler için alınmış ikametgâh belgesi, tüzel kişiler için adresini belirtir belge).
- Ticaret ve/veya Sanayi Odası belgesini,(2026 yılı vizeli olacaktır)
- İstekli şirket ise sicile kayıtlı olduğuna dair Ticaret Sicil Gazetesi ve noter tasdikli imza sirküleri olacaktır.
- Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Beyannamesi ile ortaklarca imzalanmış Ortaklık Sözleşmesini (İhale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli Ortaklık sözleşmesi verilir.)
- 2026 yılına ait Gelir ve Kurumlar Vergisi Borcu olmadığına dair belge,
- 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre cezalı olmadığına dair beyanlarını,
- İş yeri görme belgesini,
- İhale dokümanı alındı belgesinin aslı,
- İsteklilerin, son 15 yıl içerinde tek sözleşmeye dayalı olarak bitirilmiş işler için, muhammen bedelin %30 undan az olmamak üzere resmi kurumlardan alınmış Kamu İhale Tebliğinin(Benzer işlere dair tebliğ) Benzer İş Grupları Listesi(B) Üst Yapı (Bina) Grubu İşler III. Grup İşler’ e uygun benzer İş Bitirme Belgelerinin aslı.
- İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/ diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendis ve mimarların; Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği bölümü mezunu veya Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü Mezunu diplomaları
- Teminata İlişkin alındı veya Muhammen bedelin %3 ü oranında süresiz geçici teminat mektubu
- Teklif Mektubu
- Pay(Puan)Cetveli
Yukarıdaki belgeleri eksiksiz olarak Elmadağ Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vermeleri gerekmektedir.
6-İhaleye katılacaklar teklif zarflarını en geç 14/05/2026 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Elmadağ Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü’ne vereceklerdir. Posta ile gönderilen teklifler kabul edilmeyecektir.
7-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta ve en uygun teklifi tespit etmekte serbesttir.
İLAN OLUNUR.
#ilangovtr
Basın No: ILN02452784