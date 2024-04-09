EÜAŞ ASLANTAŞ HES İŞL MÜD VE BERKE HES İŞL MÜD YRD, OSGB' DEN HER İŞLETME İÇİN AYRI OLMAK ÜZERE 2 (İKİ) İŞYERİ HEKİMİ, BERKE HES İŞL MÜD YRD İÇİN 1 (BİR) İŞ GÜVENLİĞİ UZMANI VE 1 (BİR) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ OLMAK ÜZERE TOPLAM 4 (DÖRT) İSG PROFESYONELİ

ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) ASLANTAŞ VE YÖRESİ HES İŞL.MÜD.

Aslantaş HES İşl Müd ve Berke HES İşl Müd Yrd, OSGB' den her işletme için ayrı olmak üzere 2 (iki) işyeri hekimi, Berke HES İşl Müd Yrd için 1 (bir) İş Güvenliği Uzmanı ve 1 (bir) Diğer Sağlık Personeli olmak üzere toplam 4 (dört) İSG Profesyoneli hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/489868

1-İdarenin a) Adı : ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(EÜAŞ) ASLANTAŞ VE YÖRESİ HES İŞL.MÜD. b) Adresi : EÜAŞ ASLANTAŞ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ 80000 KADİRLİ/OSMANİYE c) Telefon ve faks numarası : 3287272006 - 3287272007 ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/



2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Aslantaş HES İşl Müd ve Berke HES İşl Müd Yrd, OSGB' den her işletme için ayrı olmak üzere 2 (iki) işyeri hekimi, Berke HES İşl Müd Yrd için 1 (bir) İş Güvenliği Uzmanı ve 1 (bir) Diğer Sağlık Personeli olmak üzere toplam 4 (dört) İSG Profesyoneli b) Niteliği, türü ve miktarı : 1 Yıl Süre İle 2 (İki) İşyeri Hekimi, 1 (Bir) İş Güvenliği Uzmanı Ve 1 (Bir) Diğer Sağlık Personeli

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : EÜAŞ ASLANTAŞ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ VE EÜAŞ ASLANTAŞ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BERKE HES İŞLETME MÜDÜR YARDIMCILIĞI ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.05.2024, işin bitiş tarihi 30.04.2025 d) İşe başlama tarihi : 01.05.2024



3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.04.2024 - 14:00 b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : EÜAŞ ASLANTAŞ HES İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU



4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.

4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Belge Adı Açıklama Ortak Girişimlerde OSGB Yetki Belgesini ve görevlendireceği İSG Profesyoneline ait sertifikasının bir suretini OSGB Yetki Belgesini ve görevlendireceği İSG Profesyoneline ait sertifikasının bir suretini Tek ortağın sunması yeterlidir. Öğrenim Belgelerinin onaylı fotokopileri (ilgili birimlerden mezun olduklarına dair diploma) Öğrenim Belgelerinin onaylı fotokopileri (ilgili birimlerden mezun olduklarına dair diploma) Tek ortağın sunması yeterlidir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Yetki Belgesinin aslının veya onaylı suretinin teklifle birlikte vereceklerdir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca verilen Ortak Sağlık Güvenlik Birimi Yetki Belgesinin aslının veya onaylı suretinin teklifle birlikte vereceklerdir. Tek ortağın sunması yeterlidir.





4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;

4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.

4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.



5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.



6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.



7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.



8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.



9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.





10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.



11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.



12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.



13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.



14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.



15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71

Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

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Basın No: ILN02016451



