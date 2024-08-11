ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (EÜAŞ)

V94.3a(4) Tipindeki İki (2) Adet Gaz Türbini İçin Birer (1’er) Adet Olmak Üzere Toplam 2 (İki) Adet Minor Bakımı

İHALE KAYIT NUMARASI : 2024/1018052

1-) İDARENİN :

a ) Adresi : Yakuplu Mah. Gençosman Cad. No:2 Beylikdüzü-İstanbul

b ) Telefon ve Faks No : Tel :(0212) 875 91 00 (8 Hat) Faks : (0212) 875 10-13

c ) Elektronik posta adresi : [email protected]; [email protected]

2-) İHALE KONUSUNUN :

a) Niteliği : V94.3a(4) Tipindeki İki (2) Adet Gaz Türbini İçin Birer (1’er) Adet Olmak Üzere Toplam 2 (İki) Adet Minor Bakımı

b)Türü : Mal Alımı

c) Dosya No : 2024 / 35

d) Şartname Bedeli : 240,00 TL .

e) Hizmetin Teslim Yeri : EÜAŞ İstanbulDoğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü

f) İşin Süresi : Teknik şartname kapsamında yapılacak işlerin (2 adet Minör Bakım) toplam süresi 20 (yirmi) (10+10) takvim günüdür. Her bir gaz türbini için minör bakım süresi yer teslim tarihinden itibaren demontaj, montaj ve devreye alma dahil 10 (on) takvim günüdür.

3-) İHALENİN :

a ) Yapılacağı Yer : EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralı İşletme Müdürlüğü

b ) Tarihi ve Saati : 26.08.2024 Pazartesi günü – Saat 11.00’da

4-) İhale dokümanı şartname EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü P.K. 47 Avcılar/ İSTANBUL adresi; Ticaret servisinde görülebilir ve 240,00 TL bedelle aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın alması zorunludur.

5-) İstekliler ihale ile ilgilitekliflerini 26.08.2024 Pazartesi günü – Saat 11:00’a kadar EÜAŞ İstanbul Doğalgaz Santralları İşletme Müdürlüğü Muhaberat servisine verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta ile gönderebilirler. Postada ve kargodaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

6-) Bu ihale Şirketimiz (EÜAŞ) Satın alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.

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Basın No: ILN02075269