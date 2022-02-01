Elektrik faturası hesaplama nasıl yapılır? Elektriğin kilovat fiyatı ne kadar, 150 kW elektrik kaç TL 2022?

Elektik faturaları düştü mü, elektrik fatura hesaplaması nasıl yapılacak? Meskenlerde alçak gerilim tek zamanlı abone grubu için, faturaya esas günlük ortalama 5 kilovat olan tüketim miktarının 7 kilovat olarak belirlenmesine ilişkin Enerji Piyasa Düzenleme Kurulu’nun kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. Faturaların iki-üç kat arttığı yönündeki şikayetler üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, ilgili kurumlara tarifelerin yeniden düzenlenmesi için talimat verildiğini açıkladı. Peki Tarifelerde düzenleme sonrası elektrik faturaları nasıl olacak?

Elektrik faturası elektrik tüketim aylık 210 kilovat mı oldu?

Sanayi kuruluşlarına uygulanan kısmi enerji kesintisinin önemli ölçüde azaltıldığını ve yakında kısıtlamanın tamamen kaldırılacağını duyuran Erdoğan, elektrik faturalarında düzenleme yapıldığını duyurdu. Erdoğan, yeni düzenlemeye ilişkin, “Elektrik faturalarında düzenleme yaparak, en düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz. Şubat ayında sarf edilecek elektriğin faturası, vatandaşlarımız lehine yapılacak yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir” diye konuştu.

Elektrik faturası şubat ayında ne kadar olacak?

1 Ocak 2022 tarihinden itibaren elektrik faturalarında kademeli tarifeye geçilmişti. Elektrik tüketiminde günlük ortalama 5 kilovata kadar olan kısım düşük tüketimli kademeden, 5 kilovatı geçen kısmı ise yüksek tüketimli kademeden hesaplanmasına karar verilmişti. Kademeli tarife ile birlikte ilk kademe 4 kişilik bir hanenin ortalama tüketiminin altında olan 150 Kilowatt saat(kWh) olarak belirlenmişti. İlk kademeye yüzde 52, ikinci kademeye ise yüzde 127 oranında zam yapılmıştı. Bunun sonucu olarak asgari tüketim olan 230 Kilowatt saat(kWh) tüketimin faturaya yansıması 210 liradan 370 liraya yükselmişti. Ocak faturası 240 lira olan vatandaşın şubat faturası 225 lira olacak Buna göre, Ocak ayında faturası 240 lira olan bir vatandaşa, Şubat ayında ortalama 225 lira civarı bir fatura gelecek.

Tutarlara göre şubat ayında gelecek ortalama fatura miktarı

1 kWh elektrik kaç TL?

Elektrik faturası nasıl hesaplanır? 210 kWh'ye kadar olan tüketimler artık 1,37 ile çarpılarak hesaplanıyor. 210 kWh üzeri tüketimler ayrıca hesaplanarak 2,06 ile çarpılıyor ve 210 kWh tüketimin üzerine ekleniyor. Yeni elektrik faturalarında artık aylık 210 kilovatsaatlik tüketim sınır olarak belirlendi. Eğer elektrik faturasına sadec yüzde 50 zamlı olarak maruz kalmak için ayda 210 kilovatsaatten fazla tüketim yapmamak gerekiyor. 210 kWh elektrik tüketimi ve üzeri tüketimler artık farklı zam oranlarıyla çarpılıyor. 1000 Watt elektrik düşük tüketimli kademe için 1.348829 TL/kWh, yüksek tüketimli tarife için ise 2,06 TL/kWh'dir. 1000 Watt, 1 kW'ye eşittir. 2022 Ocak dönemi ulusal tarife 1 kWh elektrik birim fiyatı evler için 1.348829 TL/kWh (düşük tüketim), iş yerleri için ise 1.890181 TL/kWh'dir.

Elektrik kw ne kadar 2022?

Verimlilik odaklı kademeli tarifeye geçiş ile birlikte 1 Ocak 2022'den itibaren mesken aboneleri için aylık 150 kWhe kadar olan tüketim miktarları için nihai fiyat 1.37 TL/ kWh, aylık tüketimlerin 150 kWhın üstündeki kısmı için 2.06 TL/ kWh olarak uygulanacak.

Şubat 2022 elektrik faturası nasıl hesaplanır?

Kolay elektrik faturası hesaplama için ipucu: Kolayca elektrik faturası hesaplamak için toplam elektrik tüketim toplamı ile vergiler dahil elektrik birim fiyatı çarpılır. 2022 yılı Şubat ayı için vergiler dahil elektrik birim fiyatı olan 2.07113 TL ile kWh cinsinden elektrik tüketim toplamı çarpılarak elektrik faturası hesaplanır.