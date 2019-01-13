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Elektriği daha ucuz kullanabilirsiniz? Akıllı sayaç nedir? Hangi saatlerde elektrik daha ucuz?

Elektrik her evin ihtiyacı, evlerimizde neredeyse tüm cihazlar elektrik ile çalışıyor peki elektrik faturasını düşürmek mümkün mü? Daha ucuz elektrik kullanılabilir mi? Akıllı sayaç ile daha az elektrik kullanmak mümkün.

13 Ocak 2019 Pazar 15:14
Elektriği daha ucuz kullanabilirsiniz? Akıllı sayaç nedir? Hangi saatlerde elektrik daha ucuz?

Elektrik her evin ihtiyacı, evlerimizde neredeyse tüm cihazlar elektrik ile çalışıyor peki elektrik faturasını düşürmek mümkün mü? Daha ucuz elektrik kullanılabilir mi? Akıllı sayaç ile daha az elektrik kullanmak mümkün.

Akıllı elektronik sayaç çeşitleri nelerdir?

Dijital elektrik sayaçları zaman ölçümlerine göre ikiye ayrılır. Monofaze (tek fazlı) sayaçlar ve trifaze (üç fazlı) sayaçlar olmak üzere elektrik kullanıcısının ihtiyacına yönelik seçilir. Sanayide genelde üç vardiya ile çalışıldığından elektrik tüketimi de buna göre şekillenir. Bu sebeple trifaze sayaçlar genelde sanayide tercih edilir.

Mesken ve ticarethaneler için ise monofaze sayaçlar daha yaygın kullanılır. Ev tipi  akıllı elektronik sayaçlar, çok zamanlı ölçüm yapabilmeleri sayesinde üç zamanlı enerji tarifesi için de uygundur.

Akıllı sayaçların ekranındaki bilgiler ne işe yarar?

Akıllı sayaçların ekranında sürekli değişen ve farklı değerler gösteren bir ekran görürsünüz. İlk bakışta karmaşık görünse de ekranda verilen bilgilerin ne anlama gediğini bildiğinizde kolaylıkta sayaçtan tüketim takibi yapabilirsiniz.

Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) nasıl çalışır?

Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS), akıllı sayaçlarla tüketimin uzaktan ve otomatik olarak kaydedilmesini sağlayan bir sistemdir. Tüketimle ilgili ölçümler bir merkezde toplanır, doğrulanır ve kaydedilir. Daha sonra elektrik tedarikçilerine iletilir ve tedarikçiler faturanızı hazırlar.

İşte saat saat elektrik fiyatları!

Sabah 06.00 ile akşam 17.00'ye kadar kullanılan elektrik kilowat/saatine 0.3318 kuruş değil, 0.3304 kuruş ödeniyor. 

Akşam 17.00 ile 22.00 saatleri arasında ise kullandığınız elektrik şu şekilde fiyatlandırılıyor; elektriğin birim fiyatı 0.4960 kuruş. Bu durumda yüzde 50'nin üzerinde ödeme yapılmış oluyor.

Akşam 22.00 ile sabah saat 06.00'ya kadar ise en ucuz tüketim zamanı. O saat dilimi içerisinde elektriğin birim fiyatı 0.2111 kuruşa kadar düşüyor. 

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Haber Tarihi: 13 Ocak 2019 Pazar 15:14
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