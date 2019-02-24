Elazığ yerel seçim anket sonuçları 2019 yerel seçim sonuçları Elazığ

Elazığ seçim anketi 2019. 24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinde 411 bin 19 seçmenin bin 582 sandıkta oy kullandığı Elazığ’da 31 Mart 2019 yerel seçimler son derece önemli. Zira Elazığ Cumhur İttifakı için kritik büyükşehirlerin başında gelmekte.

AK Parti adayı Elazığ’da arayı açtı

Elazığ belediye seçim anketi... Elazığ’da AK Parti Adayı Şahin Şerifoğulları ile Millet ittifakı Adayı Ali Şekerdağ arasındaki fark 24,2 puan olarak belirlendi. Araştırmaya katılanların yüzde 42,7'si 31 Mart'ta tercihini Şahin Şerifoğulları'ndan yana kullanacağını belirtirken, yüzde 18,5’lik kesim Ali Şekerdağ'a oy vereceği yönünde görüş bildirdi. Aynı ankette diğerlerine yüzde 16,0 ve hangisine oy vereceği konusunda kararsız olduğunu belirtenlerin oranı da 22,8 olarak belirlendi.

Elazığ belediye seçim sonuçları 2014

AK Parti adayı Mücahit Yanılmaz % 55

MHP adayı Bilal Çoban % 29

CHP adayı Hamza Sorgucu % 7

Elazığ 24 Haziran 2018 genel seçim sonuçları

AK Parti yüzde 54.67

MHP yüzde 13.71

CHP yüzde 10.52

HDP yüzde 9.83

İYİ Parti yüzde 7.78

SP yüzde 1.79