ELAZIĞ VALİLİĞİNDEN İLAN
2023-05-12 00:00:00 -
ELAZIĞ VALİLİĞİNDEN İLAN
ELAZIĞ VALİLİĞİ
ELAZIĞ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN
ELAZIĞ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Elazığ ili, Karakoçan ilçesi, Sarıcan beldesi muhtelif parsellerde yapılan yüzölçüm hesap hatası düzeltmesi sonucu 328 nolu parselin yüzölçümü 3598,97 m2, 347 nolu parselin yüzölçümü 22447,16 m2 ve 370 nolu parselin yüzölçümü 16365,95 m2 olarak 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. Maddesine istinaden düzeltilecek olup 7201 sayılı yasanın 29,30 ve 31. Maddeleri gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren tapu kayıt ilgililerinin veya kanuni vekil/temsilcilerinin 30 gün içerisinde Karakoçan Sulh Hukuk Mahkemesine düzeltmenin durdurulması için dava açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde düzeltmenin kesinleşeceği ilan olunur.
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Basın No: ILN01827614