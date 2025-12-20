ELAZIĞ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ

İLAN

ELAZIĞ VALİLİĞİ

ELAZIĞ KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNDEN

Elazığ ili, Karakoçan ilçesi, Akpınar köyü 117 ada 2,4 ve 5 parsellerde kadastro güncelleme çalışmalarında yapılan sınırlandırma ve yanlış sınırlandırmaya bağlı yüzölçümü hesaplama hatasının düzeltilmesi sonucu 117 ada 2 nolu parselin yüzölçümü 325.12 m², 117 ada 4 nolu parselin yüzölçümü 257.79 m² ve 117 ada 5 nolu parselin yüzölçümü 305.15 m² olarak 3402 sayılı Kadastro Kanununun 41. Maddesine istinaden düzeltilecek olup 7201 sayılı yasanın 29,30 ve 31. Maddeleri gereğince ilanın yayınlandığı tarihten itibaren tapu kayıt ilgililerinin veya kanuni vekil/temsilcilerinin 30 gün içerisinde Karakoçan Sulh Hukuk Mahkemesine düzeltmenin kaldırılması için dava açabilecekleri, dava açılmadığı takdirde düzeltmenin kesinleşeceği ilan olunur.

Basın No: ILN02365638