ELAZIĞ 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N



Esas No : 2025/347 Esas

Davacı , RİFAT SAYGIN ile Davalı , OYMAAĞAÇ KÖYÜ MUHTARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu ; Dava konusu Elazığ Merkez Oymaağaç Köyü 117 Ada 27 ve 28 nolu (117 ada 188) parsel sayılı taşınmaz ileilgili olarak Davacı , Rifat Saygın ile Davalı , Oymaağaç Köyü Muhtarlığı mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davası açılmış olup, bu taşınmazlar ile ilgili olarak hak iddia edenlerin 30 günlük yasal süre içerisinde Mahkememize başvurmaları gerektiği,

TMK.' nun 713/4.Madde fıkraları gereği ilan olunur.

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Basın No: ILN02552599