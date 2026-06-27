Elazığ 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'nden

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Mahkememizin;

*2026/304 Esas sayılı dosyası maliki MEHMET UŞAR olan dava konusu Elazığ ili, Merkez ilçesi, Harput Köyü 373 ada 2 parsel;

*2026/305 Esas sayılı dosyası maliki AYFER DOĞRU, FATMA MAKBULE SAYLA, GÖNÜL DOĞAN, HAKKI SAYLA, HÜSEYİN SAYLA, LEYLA TARHAN, MERAL ŞİMŞEK, ÖZLEM AKYOL, SEDA AKYOL olan dava konusu Elazığ ili, Merkez ilçesi, Harput Mahallesi 373 ada 1 parsel;

*2026/306 Esas sayılı dosyası maliki AZMİ HANGÜN, GÜLSEN ÖREN, HURŞİT HANGÜN, KADİR HANGÜN, NADİR HANGÜN, NİGAR HANGÜN, NURSEN HANGÜN, PERİHAN ÇAPAN, ŞABAN HANGÜN ve müteveffa AHMET HANGÜN, ALİ HANGÜN ve PAMUK GÜLMEZ mirasçıları olan dava konusu Elazığ ili, Merkez ilçesi, Harput Mahallesi 375 ada 2 parsel;

*2026/307 Esas sayılı dosyası maliki ALİ SEYHAN, ALİ EKBER İLERİTÜRK, ALİ MURAT İLERİTÜRK, ERDAL İLERİTÜRK, KENAN İLERİTÜRK, MEHMET İLERİTÜRK, UĞUR SEYHAN, ZEKİYE SEYHAN olan dava konusu Elazığ ili, Merkez ilçesi, Harput Mahallesi 425 ada 17 parsel;

*2026/308 Esas sayılı dosyası maliki MEHMET DAYANIR olan dava konusu Elazığ ili, Merkez ilçesi, Çamyatağı Köyü 102 ada 4 parsel;

*2026/309 Esas sayılı dosyası maliki BEKİR SERT olan dava konusu Elazığ ili, Merkez ilçesi, Harput Mahallesi 425 ada 37 parsel;

*2026/310 Esas sayılı dosyası maliki SEMAHET AKILOTU olan dava konusu Elazığ ili, Merkez ilçesi, Çamyatağı Köyü 101 ada 214 parsel;

*2026/311 Esas sayılı dosyası maliki AYŞE ÇETİNKAYA, BURCU SERTATLI, EBRU AKDAĞCIK, ENVER GÜNGÖR, HATİCE YILDIZ, HÜLYA ÖZTÜRK, HÜRAY SERTATLI, KERİM GÜNGÖR, METİN SERTATLI, MİNE TOPUZ, MUZAFFER FURTANA, NAFİYE BERBER, OKTAY SERTATLI, OSMAN GÜNGÖR, SEVİLAY ALİŞER, ŞENER SERTATLI, TANER SERTATLI, ZEHRA SERTATLI ve müteveffalar ABDURRAHİM SERTATLI ve MÜNEVVER GÜNGÖR mirasçıları olan dava konusu Elazığ ili, Merkez ilçesi, Harput Mahallesi 425 ada 38 parsel;

*2026/312 Esas sayılı dosyası maliki AYŞE İÇTEN olan dava konusu Elazığ ili, Merkez ilçesi, Harput Mahallesi 427 ada 14 parsel;

*2026/313 Esas sayılı dosyası maliki AYKUT TAŞ, AZİME TAŞ, BESER BARUT, CEMİLE ŞAHİN, CİHAN ÜMİT TAŞ, DÜZALİ TAŞ, EBRU TAŞ GEYİK, EMİNE DÜZTAŞ, ERDAL DÜZTAŞ, FATMA TAŞ, HASAN DÜZTAŞ, HATUN GÜZEL, HÜSEYİN TAŞ, HÜSEYİN TAŞ, HÜSNÜ DÜZTAŞ, KAMER TAŞ, KIYMET İÇAR, KIYMET KAYA, LEYLA ARSLAN, MERT CAN TAŞ, MUHTEREM TAŞ, MUTLU AYDIN, NESRİN GÖKÇEK, NURCAN ÇIĞLIK, NURİYE BÜRÜBAŞ, SARAY ÇEVİK, SEMRA TAŞ, SEMRA TAŞ ÜSTÜNDAĞ, SEVGİ AY, SİBEL TAŞ KÖHLER, TANKUT TAŞ, müteveffalar ALİ TAŞ, ELİF TAŞ ve MUSA DÜZTAŞ mirasçıları olan dava konusu Elazığ ili, Merkez ilçesi, Erzürük köyü 114 ada 7 parsel;

*2026/314 Esas sayılı dosyası maliki AYŞE İÇTEN olan dava konusu Elazığ ili, Merkez ilçesi, Harput Mahallesi 427 ada 16 parsel;

*2026/315 Esas sayılı dosyası maliki BAHAR SARIKUŞ, BAKİ IŞIK, BESER ZEKA, CANER ARSLAN, CELAL KARADAĞ, DENİZ KARAAĞAÇ, ELİF KEPEKÇİ, ENDER ARSLAN, FIRAT KARAAĞAÇ, GÜLŞEN AŞUT, HIDIR IŞIK, HIDIR KARADAĞ, KAMER IŞIK, METİN KARAAĞAÇ, MURAT KARADAĞ, ÖZGÜR KARAAĞAÇ, SABRİYE IŞIK, UFUK IŞIK, YASEMİN IŞIK, YILDIZ IŞIKGİL, YÜCEL ARSLAN, ZÜLFÜYE ATAŞ ile müteveffalar BESER IŞIK, ÖZLEM ARSLAN ve ZEKİ IŞIK mirasçıları olan dava konusu Elazığ ili, Merkez ilçesi, Erzürük Köyü 114 ada 2 parsel;

*2026/316 Esas sayılı dosyası maliki ERKAN TAŞKIN olan dava konusu Elazığ ili, Merkez ilçesi, Harput Mahallesi 432 ada 12 parsel;

*2026/317 Esas sayılı dosyası maliki ALİ EKBER TÜRK, AYNUR KIZILTAŞ, ERDAL TÜRK, ERDOĞAN TÜRK, GÖNÜL KARACA, GÜLŞEN GÜNGÖR, HATUN TÜRK, MERCAN AKDAĞ, TÜRKAN KARATAŞ olan dava konusu Elazığ ili, Merkez ilçesi, Erzürük köyü 101 ada 27 parsel;

*2026/318 Esas sayılı dosyası maliki AYNUR DEMİRAY, CAFER DEMİRAY, CELAL DEMİRAY, CELAL YILMAZ, CEVRİYE ÇAY, ELMAS ÇAKAN, EMİR ALİ YILMAZ, FETHİ DEMİRAY, FETHİYE DEMİRAY, FURAT DEMİRAY, GÜNNÜR YILMAZ, HASAN DEMİRAY, HÜSEYİN DEMİRAY, LÜTFÜ DURAN POLAT, MEHMET ALİ DEMİRAY, MÜNEVVER DEMİRAY, NACİYE DEMİRAY, NİYAZİ DEMİRAY, NURGÜL DEMİRAY, NÜLÜFER BOZDEMİR, SANİYE ÇOLAK, SENEM ERBEK, SUNA PİŞGİN, SUNUSİ POLAT, SÜLEYMAN BAYSAL, ŞENGÜL DEMİRAY, ULAŞ DEMİRAY, ZEYNEP DEMİRAY olan dava konusu Elazığ ili, Merkez ilçesi, Erzürük köyü 101 ada 51 parsel;

*2026/319 Esas sayılı dosyası maliki HIDIR DEMİRAY, KAZİM DEMİRAY, KENAN DEMİRAY, MÜNEVVER ÇELİK, VEYSEL DEMİRAY, YUSUF DEMİRAY olan dava konusu Elazığ ili, Merkez ilçesi, Erzürük Köyü 113 ada 1 parsel;

*2026/320 Esas sayılı dosyası maliki BERK GÜVEN, BİRGÜL GÜVEN, NİLGÜN GÜVEN, ORHAN ZÜLFÜ GÜVEN, SERAP GÜVEN, müteveffa BÜLENT GÜVEN mirasçıları olan dava konusu Elazığ ili, Merkez ilçesi, Çamyatağı Köyü 103 ada 73 parsel;

*2026/321 Esas sayılı dosyası maliki AYNUR SALTIK, BESİ GÖKTAŞ, DORUK SALTIK, EBRU SALTIK, EFSANE SALTIK, ERDAL KARAELEK, GÜLSEREN GÜNDOĞAN, HATUN ÇELİK, HAYDAR SALTIK, HAYRİ SALTIK, KADER GÜLER, KENAN GÜNDOĞAN, LEYLA GÜLER, MAKBULE SALTIK, MERAL GÜLER, MERİÇ SALTIK, NURAY DENİZ, POLAT SALTIK, SANİYE YILMAZ, SERAYİ SALTIK, SİNAN GÜNDOĞAN, SONGÜL ERDEMİR, SULTAN DEMİREL, YASEMİN KARAELEK, YAZGÜLÜ GÜLBUDAK, YETER KOÇAK, YUSUF GÜNDOĞAN ve müteveffa TÜRKAN KARAELEK mirasçıları olan dava konusu Elazığ ili, Merkez ilçesi, Harput Mahallesi 425 ada 18 parsel sayılı taşınmazlar; TEİAŞ tarafından kamulaştırma işlemine tabi tutulmuş olup tarafların kamulaştırma bedelinde anlaşamamaları üzerine kamulaştıran kurumca 4650 sayılı yasa uyarınca kamulaştırma bedelinin tespiti için mahkememize dava açıldığı anlaşıldığından; TEİAŞ tarafından kamulaştırılan yukarıda belirtilen taşınmazlarla ilgili olarak tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda, iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltim davası açılabileceğiniz, husumetin davacı TEİAŞ'a tebliğden itibaren 30 günlük süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargı'da Dava açıldığının ve yürütmenin durdurulması kararı alındığının mahkememiz dosyasına belgelendirilmediği taktirde kamulaştırma işlemlerinin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri üzerinden taşınmaz malların kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği, konuya ve taşınmazların değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeniz hususu ihtar olunur.

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Basın No: ILN02497518