ELAZIĞ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
ELAZIĞ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Sayı : E.41513466-2025/495-Ceza Dava Dosyası
07.01.2026
Konu :
İLAN
ELAZIĞ 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
ELAZIĞ 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
Dosya Esas No: 2025/495
Karar No: 2025/718
Elazığ C. Başsavcılığının 30/05/2025 tarih ve 2025/5339 Esas sayılı iddianamesi ile TCK nun 299/1-2,53 maddeleri uyarınca sanık hakkında mahkememize açılan davanın yargılaması sonucunda,
Mahkememizin 18/09/2024 tarih, 2025/495 esas- 2025/718 sayılı kararı ile sanık ERHAN DOĞAN hakkında BERAAT kararı verilmiş ve 03/10/2025 tarihinde katılan vekilince karar istinaf edilmiştir
Yukarıda yazılı bulunan mahkememiz kararının ve istinaf dilekçesinin tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Mehmet Emin ve Sultan oğlu 01/08/1981 Palu doğumlu ERHAN DOĞAN'e ilanen tebliğine, ilan tarihinden 7 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağına dair tebligat yerine geçerli olmak üzere, ilanen tebliğ olunur. 07/01/2026
#ilangovtr
Basın No: ILN02378851