Resmi İlanlar ELAZIĞ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Giriş Tarihi:

ELAZIĞ 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Sayı : E.41513466-2025/495-Ceza Dava Dosyası
07.01.2026
Konu :
İLAN
ELAZIĞ 1.ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
 
Dosya Esas No: 2025/495
 
Karar No: 2025/718
 
Elazığ C. Başsavcılığının 30/05/2025 tarih ve 2025/5339 Esas sayılı iddianamesi ile TCK nun 299/1-2,53 maddeleri uyarınca sanık hakkında mahkememize açılan davanın yargılaması sonucunda,

Mahkememizin 18/09/2024 tarih, 2025/495 esas- 2025/718 sayılı kararı ile sanık ERHAN DOĞAN hakkında BERAAT kararı verilmiş ve 03/10/2025 tarihinde katılan vekilince karar istinaf edilmiştir

Yukarıda yazılı bulunan mahkememiz kararının ve istinaf dilekçesinin tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemeyen Mehmet Emin ve Sultan oğlu 01/08/1981 Palu doğumlu ERHAN DOĞAN'e ilanen tebliğine, ilan tarihinden 7 gün sonra kararın tebliğ edilmiş sayılacağına dair tebligat yerine geçerli olmak üzere, ilanen tebliğ olunur. 07/01/2026

#ilangovtr

Basın No: ILN02378851