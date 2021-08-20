Ekrem’in deprem karnesi sıfırla dolu

Geçen gün katıldığı bir açılış töreninde İstanbul’un deprem envanterinin endişe verici düzeyde olduğunu söyleyerek geçmiş yönetimi başarısız göstermeye çalışan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun büyük bir manipülasyona imza attığı ortaya çıktı. Halkın gözünü boyamak ve çalışıyoruz algısı oluşturmak için göstermelik çalıştaylar düzenleyerek deprem gibi kritik bir konuyu bile kişisel reklamına meze eden İmamoğlu’nun “deprem karnesinin” kırıklarla dolu olduğu belirlendi.

Bütçeyi sıfırladı

Her fırsatta ‘Bu şehrin en önemli riski depremdir’ diyen İmamoğlu’nun, 2017 yılında AK Partili İBB yönetimi tarafından temeli atılan ve bin 262 konut ve 77 ticari birimden oluşan KİPTAŞ “Locamahal” projesinin açılış töreninde büyük bir manipülasyona imza attı. Konuşmasında, İstanbul’un deprem envanterinin endişe verici düzeyde olduğunu söyleyerek geçmiş yönetimi başarısız göstermeye çalışan CHP’li İmamoğlu’nun depremle ilgili verdiği hiçbir sözü tutmadığı belirlendi. Göreve geldiği takdirde 1 yılda 20 bin, 5 yılda 100 bin riskli binayı dönüştüreceklerini iddia eden İmamoğlu’nun, şu ana kadar tek bir dönüşüm projesini dahi bitiremediği öğrenildi. Ak Partili İBB yönetimi 20 milyarlık bütçenin 1 milyar 13 milyonunu, yani bütçenin yüzde 5’ini riskli yapıların yenilenmesine ayırırken, CHP’li İmamoğlu ise 28 milyar 900 milyonluk bütçenin 340 milyon lirasını kentsel dönüme ayırarak, bu oranı yüzde 0,8’e düşürmüş oldu. İmamoğlu, 6306 sayılı kanun kapsamında İstanbul’da riskliliği kesinleşip yıkılmayan 547’si CHP’li ilçe belediyelerinde olmak üzere 974 meskeni, kanuni süre dolduğu halde henüz yıkmadı.

Soluğu kayakta aldı

İstanbul halkının gözünü boyamak ve çalışıyoruz algısı oluşturmak için deprem çalıştayları düzenleyen İmamoğlu, 26 Eylül 2019’da Silivri açıklarında meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin ardından doğal üyesi olduğu halde, sorumsuzluk örneği sergileyerek “Beni davet etmedikleri için AFAD toplantısına katılmadım” diyerek pişkinliğini. 16 milyon İstanbullunun hayatını tehlikeye atan İmamoğlu, 24 Ocak 2020’de ise 6.8’lik Elazığ depreminin ardından yardımların ulaşıp ulaşmadığını kontrol etmek iddiasıyla bölgeye gittiğini söylediği halde soluğu Palandöken Kayak Merkezi’nde aldı.

İBB zarara uğratıldı

İBB 2020 yılı Denetim Raporu’ndaki verilere göre İmamoğlu, deprem bahanesiyle bile mega kentin kaynaklarını har vurup harman savurdu. İmamoğlu’nun talimatıyla yapılan ‘Deprem Risk Performanslarının Belirlenme İşi’ ihalesini 18 milyon 174 bin lira bedelle alan İBB iştiraki BİMTAŞ, aynı ihaleyi, 10 milyon 592 bin lira bedelle İSTON’a devrediyor. İSTON da ihaleyi taşeron firmalara paslıyor. Raporda skandal şu sözlerle anlatılıyor, “İBB’nin 18 milyon 174 bin liraya ihale ettiği işin gerçek yapım bedeli 10 milyon 592 bin lira olduğu halde başka firmalar dahil edilerek belediye 7 milyon 582 bin lira zarara uğratılmıştır.”

Erdoğan’la başladı

Şehir Plancısı Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı ise, CHP’li İmamoğlu’na tepki göstererek, şunları kaydetti: “Tayyip Bey İBB Başkanı olduktan sonra Türkiye’de ilk defa bir belediyede ‘Deprem Müdürlüğü’ kuruldu ve önemli üniversitelerden bilim adamlarının katılımıyla bilim kurulu oluşturarak İstanbul’un parsel bazında jeolojik etüdleri yapıldı. Ayrıca KİPTAŞ kurularak 10 binlerce konut dönüştürüldü. AK Parti’nin İBB Başkanlarının depremle ilgili İstanbul’un geleceğine yönelik hizmetleri somut. Ey İmamoğlu, Sen kentsel dönüşüm kapsamında iki yılda sıfırdan başlayarak kaç konutu bitirerek sahiplerine teslim ettin? Madem İstanbul’da deprem envanteri endişe verici durumda, AK Parti döneminde 1 milyar 13 milyon olan deprem bütçesini niçin 340 milyon liraya düşürdün?”

