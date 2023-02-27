Ekrem nutuk atıyor KİPTAŞ evleri boş yatıyor

Sebahattin Ayan İstanbul

4 yılda hizmet yerine şov üreten CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun bir rezaleti daha patlak verdi. Depreme hazırlık bütçesini kuşa çevirip bütün parayı reklama ayıran, borçlanma limitini aştığı halde felaket bölgesine yardım götürmek için İBB Meclisi’nden 1,5 milyar liralık iç borçlanma yetkisi alan İmamoğlu’nun, kente gelen depremzedeler için hiçbir adım atmadığı ve belediyeye ait yüzlerce boş konutu felaketzedelerin kullanımına açmadığı ortaya çıktı.

400 daire boş duruyor

Skandalı çektiği video ile deşifre eden bir vatandaş, 2017 yılında, dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş’ın talimatıyla yapılan ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında vatandaşlara, ev ve arsalarına karşılık olarak verilmesi planlanan 400 adet dairenin boş durduğu halde, mağdur vatandaşların kullanımına açılmadığını belgeledi. Asrın felaketi sonrası evini kaybeden vatandaşlarımız için AFAD’ın başlattığı ‘Evim Yuvan Olsun’ kampanyasına katılım yaklaşık 8 bine ulaşırken, CHP’li İBB’ye ait evlerin depremzedelerden esirgenmesi, “Ekrem nutuk atıyor KİPTAŞ konutları boş boş yatıyor” yorumlarına sebep oldu. Atıl vaziyette duran konutların depremzedelere tahsis edilmemesine ilişkin Akit’e özel açıklamada bulunan İBB Meclis Üyesi ve AK Parti grup sözcüsü Murat Türkyılmaz ise, şunları anlattı: “Geçen ay AK Parti’nin teklifiyle İBB Meclis’inde ‘deprem görüşmesi’ yaptık fakat İmamoğlu katılmadı. İBB Başkanı hep Hatay’da ne yaptıklarını anlatıyor ama İstanbul’a gelen binlerce afetzedeyi görmüyor.

Ne yurtları açtı ne de ücretsiz ulaşım verdi!

Afetzedelere dönük İBB, ulaşımın ücretsiz olması, barınma imkanları, yiyecek- giyecek yardımı konusunda neler yaptı, bununla ilgili şimdiye kadar hiçbir açıklama yapmadılar. Biliyorsunuz, ülke genelindeki KYK yurtları öğrencilere açıldı ama Büyükşehir’in kendi yurtlarında öğrenciler kalmaya devam ediyor. Buraları depremzedelere açmadı. Mesela, Florya ve Şile’de engelliler için bizim dönemimizde yapılan kamp alanları vardı. Bu kamp alanlarına afetzedeleri yerleştirin diye paylaşımlar yapmıştık, ona da bir cevap alamadık. Aslında güzel mekânlar fakat öylece boş boş duruyorlar zannediyorum. Bunun yanında Pendik Kurtköy’de İBB’ye ait 134 adet daire var. Meclis’te, gecekonduculara tahsis edilmesi için oy birliği ile karar aldığımız bu daireler bir yıldır boş duruyor. Bunlar, önce Meclis kararına aykırı olarak ‘İBB personeline lojman olarak kullanılmasını’ söylediler. Fakat belediye personeli ‘uzak’ diye gitmişler ve hala bomboş duruyor. Hazır yani.”

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