Ekrem İmamoğlu'ndan borç alma töreni

İstanbulluları 'her şey çok güzel olacak' vaadiyle kandıran CHP'li Ekrem İmamoğlu, Fransızların yüzünü güldürdü. İstanbul'da yaşayan vatandaşlara Başakşehir Çam ve Sakur Şehir Hastanesi'nin yolunu çok gören ve eşiyle tenis oynamak için Haliç'in ortasına kort yaptıran İmamoğlu, borç alma töreni yaptı.

Silahtarağa İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'ni, Temel Atmama Töreni ile iptal eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransızlardan aldığı 93 milyon Euro yani 963.318.180,00 Türk Lirası borç aldı.

Balat’ta düzenlenen ön protokol imza töreni İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fransa İstanbul Başkonsolosu Olivier Gauvin ve AFD Operasyonlardan Sorumlu İcra Direktörü Jean Pierre Marcelli katılımıyla gerçekleştirildi. İBB üst yönetimi de törende tam kadro hazır bulundu.

Borçlanmanın Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı'nda açılmayan Eminönü istasyonu için yapıldığı belirtildi. Hattın Eminönü'ne kadar olan 1.1 kilometrelik mesafe için yapıldığını ifade eden İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Ulusal ve uluslararası piyasalara kıyasla çok uygun maliyetle sağladığımız bu finansman 2 yıl geri ödemesiz ve 10 yıl geri ödemeli olmak üzere, toplam 12 yıl vadeli" sözleriyle paylaştı.

Fransız bankaya teşekkür

Verilen borçtan dolayı Fransız Kalkınma Bankası'na teşekkür eden İmamoğlu, "Burada esas önemli olan, yerel yönetim anlayışına uygun bir ciddiyetle, gerçekçi, iyi planlanmış projeler ortaya koyabilmek. Aynı zamanda şeffaf ve akılcı bir yönetim anlayışını benimsemek. Böylece, bu kabiliyetli anlayışla, uygun maliyetli finansman bulabilme yolculuğudur bugün ortaya koyduğumuz başarı. Bu iş birliğinden dolayı da AFD'ye teşekkür ediyorum" dedi.

İmamoğlu Fransız'ları memnun etti

İmzaların atılması öncesinde, ilk konuşmayı Başkonsolos Gauvin yaptı. Gauvin, konuşmasında, İBB ve AFD arasındaki gerçekleştirilecek iş birliğine katkı sunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gauvin'in ardından sırasıyla, Marcelli ve İmamoğlu konuşmalarını yaptı.

Marcelli, "AFD, ademi merkeziyetçiliğe verdiği desteğin bir parçası olarak, şehirlerin mali özerkliğini desteklemektedir. AFD, şu ana kadar İBB'nin toplamda 450 milyon Euro tutarında 5 ulaşım projesini finanse etmiştir. Bu finansal ortaklığa, ekiplerimiz arasında örnek bir iş birliği eşlik etmektedir. AFD, ayrıca Marmara Denizi'ndeki 'müsilaj' krizine çözüm bulabilmek için İBB ile iş birliğine hazırdır" diye konuştu.